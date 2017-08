2017-08-01 20:00:00.0

Schießen Bronze für die Obenhauser Frauen

SV-Team wird bei der bayerischen Meisterschaft Dritter mit dem Zimmerstutzen.

Mit zahlreichen sportlichen Erfolgen sind die Sportschützen aus Obenhausen von den bayerischen Meisterschaften zurückgekehrt. Sogar auf das Siegerpodest schaffte es das Frauenteam im Bereich Zimmerstutzen. Mit 814 Gesamtringen erkämpften sich Martina Neumeyer, Saskia Gläser und Martina Pöhlmann den beachtlichen dritten Platz. Als Auszeichnung gab es eine Bronze-Medaille samt Urkunde.

In der Disziplin KK-3x20 sicherte sich Martina Neumeyer mit 528 Ringen in der Frauen-Altersklasse den elften Platz. Im Bereich KK- 100 Meter platzierte sich die Vereinsvorsitzende des SV Obenhausen dann mit 279 Ringen auf Rang zwölf. Den zehnten Platz belegte das Frauenteam in der Besetzung Daniela Sauer, Saskia Gläser und Martina Pöhlmann mit 1614 Gesamtringen in der Schützenklasse KK-3x20.

Die Paradedisziplin der Obenhauser bleibt der Zimmerstutzen. Gute Ergebnisse in der Schützenklasse erzielten André Sauter (276 Ringe), Philipp Schenk (271) und Christian Schläger (267). Bei den Frauen zeigten Martina Pöhlmann (273 Ringe) und Saskia Gläser (270) herausragende Resultate. Martina Neumeyer landete in der Frauen-Altersklasse mit 271 Ringen auf dem vierten Platz. Lohn für die Mühen und den sportlichen Erfolg sind die Qualifikationsplätze für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Qualifiziert haben sich für den SV Obenhausen im Bereich Zimmerstutzen André Sauter, Philipp Schenk und Christian Schläger (alle Schützenklasse), Saskia Gläser und Martina Pöhlmann (beide Frauenklasse) und Martina Neumeyer in der Frauen-Altersklasse, die auch als Starterin im Bereich KK-3x20 gesetzt ist.