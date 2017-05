2017-05-18 14:20:00.0

Fußball Eine neue Chance für Schenk

Der in Senden glücklose Trainer geht nach Pfuhl. Es gibt noch weitere Wechsel

Der Trainermarkt im Fußball-Bezirk ist weiter mächtig in Bewegung. Die interessanteste Neubesetzung: Markus Schenk übernimmt in der nächsten Saison den TSV Pfuhl in der Kreisliga A Donau. Aber es gibt noch weitere Veränderungen. Ein Überblick:

TSV Pfuhl: Dass William Amico aus Zeitgründen künftig nur noch als Spielleiter und im Nachwuchsbereich arbeitet, das war schon seit März klar. Inzwischen steht mit Markus Schenk sein Nachfolger als Trainer der aktiven Mannschaft fest. Der hatte zu Beginn dieser Saison mit dem FV Senden nur zwei Punkte aus den ersten acht Spielen geholt und war im Oktober des vergangenen Jahres entlassen worden. Diese schwache Bilanz interessiert den Pfuhler Abteilungsleiter Uwe Sagert aber nicht: „Er hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt.“

SSG Ulm: Für Martin Blankenkorn ist nach dieser Saison und damit nach nur einem Jahr Schluss, die Mannschaft hat davon am Mittwochabend erfahren. Abteilungsleiter Marc Ketter betont: „Die Trennung erfolgt im besten Einvernehmen.“ Dafür spricht, dass Blankenhorn die Mannschaft der SSG Ulm in den letzten drei Saisonspielen noch betreuen wird. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

FV Weißenhorn: Von Ulmer Seite wurde inzwischen offiziell bestätigt, dass Stefan Müller neuer Trainer und damit Nachfolger von Reonhold Steinbrecher wird. Müller ist derzeit Co-Trainer bei den B2-Junioren der Spatzen.

SSV Ulm 1846 Fußball: Roland Regenbogen legt als Trainer eine schöpferische Pause ein, die Verantwortung für die zweite Mannschaft übernimmt der frühere Wiblinger Verbandsligaspieler Harry Plail. Der arbeitet derzeit noch beim FV Gerlenhofen in der Kreisliga A Iller.

FV Gerlenhofen: Auch dieser Verein hat damit Bedarf und er hat sich für eine bewährte Lösung entschieden. In der neuen Saison übernimmt Thomas Kühn, derzeit noch Co-Trainer beim FC Gundelfingen und vor Plail sechs Jahre am Stück beim FV Gerlenhofen. (pim)