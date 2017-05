2017-05-12 20:00:00.0

Germany's Next Topmodel 2017 Leticia aus Ingolstadt ist im GNTM-Halbfinale

Bei Germany’s Next Topmodel flossen am Donnerstag reichlich Tränen. Grund zur Freude hatte Kandidatin Leticia aus Ingolstadt. Doch der Druck wird immer größer. Von Silke Federsel

Die Ingolstädterin Leticia ist im Halbfinale von „Germany’s next Topmodel“. Und damit ist der Konkurrenzdruck enorm gestiegen. Denn laut Modelchefin Heidi Klum sollen maximal vier der Mädchen ins große Finale einziehen – und selbstverständlich nur eine kann den begehrten Titel abräumen.

GNTM 2017: Leticia ist im Halbfinale

Richtig anstrengend war es für die verbliebenen Kandidatinnen schon zuletzt. „Diese Woche wird es für alle eine emotionale Herausforderung. Es geht darum, eure Persönlichkeit zu unterstreichen“, kündigte Klum an. Emotional wurde es dann tatsächlich: Die Mädchen sollten echte Gefühle zeigen und dann mit tränenverschmiertem Gesicht in die Kamera schauen. Während die anderen über traurige Erlebnisse aus der Vergangenheit sprachen und tatsächlich die Tränen kullerten, tat sich Leticia damit reichlich schwer.

ANZEIGE

Ihr Grund? „Man kann Gefühle an sich heranlassen oder man baut sich seien Schutzmauer. Das habe ich gemacht, denn im Leben wird man oft verletzt“, erklärte die Ingolstädterin. „Ich bin kein Mensch, der Emotionen in der Öffentlichkeit zeigt, aber ich hoffe, es klappt so gut wie bei den anderen“. Schließlich funktionierte es auch mit dem Weinen recht gut – das Lob von Klum folgte sogleich : „Am meisten war ich von dir überrascht. Du bist immer so taff und jetzt konntest du Emotionen zeigen“.

Wenig später flossen wieder Tränen – dieses Mal aber vor Freude. Denn Leticia erhielt Besuch von Freundin Ramona. Da sie zuvor als einzige niemanden empfangen konnte, während die anderen Mädchen Zeit mit ihren Liebsten verbringen konnten, war Leticia wohl besonders glücklich.

Philipp Plein lässt Leticia seine Show eröffnen

Auch bei der nächsten Herausforderung konnte Leticia überzeugen. Alle Kandidatinnen mussten bei einer Fashion Show laufen – und Designer Philipp Plein wählte die Ingolstädterin tatsächlich aus, die Show für ihn zu eröffnen. Für Leticia eine Überraschung und eine „Mega-Ehre“, wie sie erklärte.

Den Walk meisterte sie dann auch wieder sehr gut. Für Klum der richtige Zeitpunkt, Leticia richtig zu loben: „Du hast uns die ganze Zeit in die Augen geschaut. Viele Mädchen trauen sich das gar nicht. Liebe Leticia, herzlich willkommen im Halbfinale“, rief sie ihr entgegen – und die Ingolstädterin war natürlich darüber sehr glücklich.

Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you, or makes you happy! @xsteffieshutupx Ein von Leticia Jolie (@lxtiw) gepostetes Foto am 18. Apr 2016 um 9:08 Uhr

Mehr zu GNTM 2017:

Zickenkrieg und eine Enttäuschung

Interviewtraining bei GNTM: Romina verrät Geheimnis unter Tränen