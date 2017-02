2017-02-27 15:18:59.0

Kreis Donau-Ries 19-jähriger Autofahrer stirbt wegen kaputten Auspuffrohrs

Ein defektes Auspuffrohr hat einen Autofahrer im Kreis Donau-Ries das Leben gekostet. Der 19-Jährige starb an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung.

Ein Riss an dem Rohr habe sich ausgerechnet unter den Lüftungsschlitzen befunden, so dass der 19-Jährige an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung starb. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, waren die Abgase ins Innere des Wagens gesogen worden, als dieser an einem Sportheim in Hohenaltheim (Landkreis Donau-Ries) stand und gleichzeitig die Lüftungsanlage lief.

Die Kriminalpolizei schließt sowohl eine Manipulation durch Dritte am Auto als auch einen Suizid aus. Passanten hatten den Wagen samt leblosem Fahrer darin am Donnerstag gemeldet. dpa/AZ