RTL Bachelor Sebastian Pannek kommt zwei Kandidatinnen sehr nahe

Noch zwölf Frauen buhlen um Sebastian Pannek. Es wird ernst - und die Missgunst zwischen den Mädels wächst. Alles Wissenswerte zur vierten Folge von "Der Bachelor" auf RTL. Von Christian Gall

Alle gegen Kattia - so könnte das Motto für Folge 4 der RTL-Serie "Der Bachelor" lauten. Noch zwölf Frauen sind im Rennen, und langsam wächst die Missgunst zwischen den Damen. Das ist auch verständlich - denn auch in dieser Episode müssen wieder drei Kandidatinnen die Show verlassen.

Die vierte Folge drehte sich sehr um die Latina-Schönheit Kattia. Und die polarisiert. Während sie "Bachelor" Sebastian den Kopf verdrehte, wurde sie in der Villa zunehmend zur Außenseiterin. Ihr Temperament ging den anderen Kandidatinnen gehörig auf den Geist. Doch beim Einzeldate mit Sebastian zeigte sich Kattia von einer anderen Seite: verständnisvoll und verletzlich. Dabei kam es zu einem tränenreichen Geständnis.

Das passierte bei den Dates mit dem Bachelor

Das erste Date fand unter sechs Augen statt. Sebastian erwählte Sabrina und Silvana für ein gemeinsames Treffen. Doch das begann ganz untypisch: mit einer Abfuhr für den Junggesellen. Denn Sabrina hat schon vor dem Date Angst, dass ihre Höhenangst ihr Probleme machen könnte. Schon auf dem Weg zum Treffen bestätigte sich ihre Befürchtung - denn ein Helikopter sollte sie und Silvana zum Treffen bringen. Schon in der vergangenen Folge hatte ihre Höhenangst Sabrina an ihre Grenzen gebracht. Daher traf sie in Folge vier schnell sie eine Entscheidung - sie stieg schon vor dem Start wieder aus dem Hubschrauber aus. "Das ist mir kein Mann wert. Da könnte auch Brad Pitt vor mir stehen", begründete sie ihre Entscheidung.

Daher begann das Date allein mit Sebastian und Silvana. Allerdings hielt die Zweisamkeit nicht lange an - denn der Bachelor ließ Sabrina mit einem Auto holen. Silvana war das überhaupt nicht recht. Und dann wurde ihre Enttäuschung noch größer - den Rest des Abends wollte Sebastian nämlich allein mit Sabrina verbringen.

Das Dinner mit Sabrina begann mit schweren Gesprächsthemen. Die junge Frau erzählte von ihrem Ex-Freund und ihrem gemeinsamen Kind. In einer Beziehung sei Sabrina treu, aber eher gefühlskalt, erklärte sie. Sie könne nur schwer über Gefühle sprechen, aber versuche, ihre Liebe durch Taten zu zeigen. Sebastian war davon nicht begeistert - ihm sei es wichtig, dass man sich in einer Beziehung fallenlassen kann und sich nicht um seine Worte sorgen muss. Etwas, das Sabrina wirklich schwer fällt.

Beim Einzeldate wurde es in dieser Woche stürmisch: Sebastian wollte mit der Latina Kattia Salsa tanzen. Die Berlinerin freute sich, dass Sebastian etwas über ihre Kultur lernen will. Zunächst wurde mit Coaches trainiert, dann fielen sich Kattia und Sebastian zum Tanz in die Arme. Allerdings nicht in trauter Zweisamkeit, sondern bei einem Auftritt mit einer Live-Band.

Beim Tanz gingen die beiden auf Tuchfühlung. Kattia und Sebastian schmiegten sich bei heißen Rhythmen nah aneinander. Danach kühlten sie sich mit einem Cocktail ab. Dabei versuchte Kattia, mit Ehrlichkeit zu punkten - und ließ eine Bombe platzen: sie war in der Vergangenheit bereits verheiratet. Doch die Ehe scheiterte, es kam zur Scheidung. Dann musste sie ihre Tränen zurückhalten, denn sie erzählte Sebastian, dass ihr Ex-Mann, mit dem sie noch freundschaftlich verbunden gewesen war, wenige Monate später gestorben war.

Das schien die beiden näher zu bringen, kurz darauf nahm Sebastian Kattia in den Arm und streichelte sie. "Es gefällt mir, dass sie ihr Herz am rechten Fleck hat und auf der Zunge trägt", sagte er. Zum Abschluss umschlangen sich die beiden abermals zum Tanz.

Beim Gruppendate ging es mal wieder raus aufs Meer. Sebastian packte Inci, Clea-Lacy, Viola, Erika, Tina und Janika auf ein Boot und machte mit ihnen eine Katamaran-Tour. Dabei kamen sie ins Reden - über Regeln beim ersten Date: Clea-Lacy erzählte etwa, sie wolle beim ersten Date niemals küssen. Und beim Thema One-Night-Stand waren sich alle Mädels einig: das sei nicht ihr Fall. Sebastian reagierte darauf mit einem kurzen Lachen - er scheint den Damen nicht ganz zu trauen.

Dann ging es ums Thema Sex. Ungewöhnliche Orte etwa. Viola legte sich dabei wieder ins Zeug - sie sagte, sie bevorzuge Orte, an denen sie nicht leise sein müsse. Beim Gruppendate zeigte sich, dass Viola den anderen Kandidatinnen weit voraus ist. Allein mit Sebastian planschte sie im Meer und kam ihm dabei auch ganz nahe. Doch auch die anderen Mädels hatten im Meer die Möglichkeit, Sebastians Muskeln zu spüren.

Nach dem Date erzählten die Badenixen in der Villa unvermittelt, dass Inci gehen muss. Einfach so, ohne große Verkündung des Bachelors. Alle Kandidatinnen waren betroffen - bis die Mädels, die beim Date waren, loslachen mussten: die Geschichte, dass Inci rausfliegt, war frei erfunden. Die Macher der Show wollten wohl noch einen spannenden Augenblick einbauen - der nur leider sehr gezwungen gewirkt hat.

Wer ist raus? So lief die Nacht der Rosen

Die erste Rose war eine kleine Überraschung - Cara nahm sie entgegen, obwohl sie in der Folge kaum auffiel. Ebenfalls freuen durften sich Inci und Erika. Die nächste Rose schenkte Sebastian einer Frau, deren Offenheit er sehr schätze, auch wenn sie damit im Haus anecke. Damit konnte - das war schon vor der Nennung des Namens klar - nur Kattia gemeint sein. Sie nahm die Rose mit glänzenden Augen entgegen und wurde dabei gleichzeitig von den Blicken ihrer Kontrahentinnen regelrecht erdolcht.

Auch Sabrina wurde mit einer Rose geehrt, ebenso wie Clea-Lacy. Dabei erwähnt Sebastian jedoch, dass er aus ihr bisher nicht schlau geworden sei. Das will Clea-Lacy in der nächsten Woche ändern. Mit strahlendem Lächeln kann auch Janika eine Rose in Empfang nehmen.

Obwohl Julia in dieser Woche kaum auf sich aufmerksam machen konnte, darf sie in der Villa bleiben. Die letzte Rose verlieh Sebastian - oh Wunder - an Viola. Damit sind drei weitere Kandidatinnen aus dem Rennen - Alesa, Tina und Silvana.

Noch dabei: Erika, Cara, Julia F., Kattia, Clea-Lacy, Janika, Inci, Viola, Sabrina

Ausgeschieden: Alesa, Tina S., Silvana

Der Aufreger: Alle Kandidatinnen regen sich über Kattia auf

Kattia macht es ihrem Mitbewerberinnen nicht gerade einfach, sie zu mögen. Denn sie behauptete in Folge vier, die Mädels hätten sich am Vorabend total betrunken. Außerdem machte sie Andeutungen, dass einige der Mädels sehr taktisch vorgingen, wenn es darum gehe, den Bachelor zu erobern. Inci war sich sicher: Kattia will die anderen Mädels so ausstechen.

Während Kattia dann beim Einzeldate war, fanden die restlichen Kandidatinnen kein gutes Wort für sie. In der Villa machten sich die Mädels über sie lustig - auch über ihr "klischeehaftes Latina-Temperament". Beim Date mit Sebastian petzte Kattia dann: "Ich habe das Gefühl, dass ich in der Villa ganz alleine bin. Und das mach ich nur wegen dir."

