ARD Der "Tatort" geht in die Sommerpause

Die Kult-Krimireihe "Tatort" verabschiedet sich in die Sommerpause. Zu Ende geht eine Saison mit manchen Tiefpunkten, vielen Abschieden und einem Rekord. Von Cornelia Wystrichowski

Es ist ein doppelter Abschied: Erstens geht die ARD-Krimireihe „Tatort“ in die Sommerpause. „Borowski und das Fest des Nordens“ am Sonntag ist die letzte neue Folge vor der Saure-Gurken-Zeit – danach heißt es für Krimifans durchhalten, denn die neue „Tatort“-Saison wird nicht vor Mitte August beginnen. Bis dahin laufen Wiederholungen.

Zweitens ist es auch der letzte Einsatz für Sibel Kekilli als Kieler Kommissarin Sarah Brandt. Die Kollegin von Klaus Borowski (Axel Milberg) war bei vielen Zuschauern sehr beliebt. Kekilli verkörperte die Figur Sarah Brandt seit 2011. Sie will wieder mehr Freiraum für andere Rollen haben, erklärte sie.

Ja, in der Welt des „Tatort“ ist immer was los. Wie auch in der zu Ende gehenden Saison – sie war eine voller Abgänge und angekündigter Abschiede. Und zwischendurch musste man sich so manches Mal recht wundern über den TV-Klassiker und seine Macher. Ein Überblick:

Das Rätsel: Für den meisten Wirbel und zugleich das größte Rätsel sorgte die unerwartete und äußerst kurzfristige Absage von Entertainer Harald Schmidt. Er wolle nun doch nicht im neuen Schwarzwald-„Tatort“ mitspielen. Er hätte den Chef der beiden neuen Ermittler geben sollen. Warum er es nicht tut? Das weiß niemand ganz genau. „Es hat uns kalt erwischt“, sagte Annette Gilcher Mitte Februar. Schmidt nannte persönliche Gründe für seine Entscheidung, ansonsten schwieg er sich aus. Und der SWR hatte ein Problem, denn die Dreharbeiten sollten Anfang März beginnen.

In mehr als 1000 "Tatort"-Krimis stellt die Berufsgruppe der Unternehmer und Selbstständigen die meisten Mörder.



Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Online-Portals Netzsieger.de.



In 1023 Filmen töteten sie der Zählung zufolge 109 Mal, allein 16 Mal in München.



Gefolgt werden sie von den Berufskriminellen, die exakt 100 Mal bislang mordeten, davon 15 Mal in Berlin.



Auf dem dritten Platz finden sich 54 Schülerinnen und Schüler wieder. Ihr Schwerpunkt ist beim "Tatort" in Ludwigshafen anzusiedeln.



Auf Rang vier liegen die Polizisten, die 49 Mal - zumeist mit der Dienstwaffe - töteten.



Keiner echten Berufsgruppe sind die Fünftplatzierten zuzuordnen: 40 Arbeitslose trieben als Mörder im "Tatort" ihr Unwesen, sieben Mal allein in Köln.



Jeweils nur einmal als Mörder entpuppten sich unter anderem der Generalkonsul des fiktiven Emirats Kumar, eine Wahrsagerin, eine schwedische Spionin, eine Zirkuseigentümerin, ein Kaninchenzüchter, eine Pop-Sängerin und eine Gärtnerin als Täter.



Etwa drei Viertel aller erfassten Tatort-Mörder sind laut Netzsieger.de männlich.



Auch bei den Opfern ist das Verhältnis von weiblichen und männlichen Opfern in etwa ähnlich. 1057 Männer und 485 Frauen kamen demnach zu Tode.

Die Abschiede: Andreas Hoppe kündigte an, dass er nicht länger den Ludwigshafener Ermittler Mario Kopper spielen will, Sabine Postel und Oliver Mommsen werfen in Bremen das Handtuch. Bereits im Dezember 2016 löste das Ermittlerteam aus Konstanz mit Eva Mattes und Sebastian Bezzel seinen letzten Fall. Und im April hatte Stefan Konarske als Kommissar Kossik seinen letzten Einsatz in Dortmund.

Die Quotensieger: Es war eine Saison voller Höhepunkte, unter anderem mit einem neuen Einschaltquoten-Rekord: Das Ermittler-Duo Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) aus Münster lockte im April 14,56 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme – so viele wie kein „Tatort“ seit 1992.

Die 1000. Folge: Sie lief im November 2016 – als doppelter Einsatz für Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler), die gemeinsam entführt wurden. Die 1000. Folge hieß dabei wie die erste: „Taxi nach Leipzig“. Die war am 29. November 1970 ausgestrahlt worden.

Der ARD-"Tatort" ist die langlebigste und erfolgreichste Krimireihe im deutschen Fernsehen.

DER ERSTE FALL: Der erste "Tatort" war "Taxi nach Leipzig", der am 29. November 1970 lief. Der Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) musste einen deutsch-deutschen Mordfall klären. Der 1000. Tatort heißt ebenfalls "Taxi nach Leipzig".

DIE ERSTE KOMMISSARIN: Als erste Ermittlerin der Reihe schickt der Südwestfunk (SWF) 1978 Kommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters) mit "Der Mann auf dem Hochsitz" ins Rennen. Bis 1980 gibt es drei Folgen.

AM LÄNGSTEN DABEI: Dienstälteste "Tatort"-Ermittlerin ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), die seit 27 Jahren (erster Fall: 29.10.1989) in Ludwigshafen Verbrecher jagt. Bisher gab es 64 Fälle, in den meisten war Kollege Mario Kopper (Andreas Hoppe) dabei.

GIFTSCHRANK: Einige wenige Folgen dürfen nicht wiederholt werden. Sie haben senderintern einen Sperrvermerk. Die Gründe sind verschieden. So spielen bei "Wem Ehre gebührt" verletzte religiöse Gefühle eine Rolle, bei "Krokodilwächter" die große Brutalität im Film.

DER MISSGLÜCKTESTE "TATORT": Zu den Tiefpunkten der "Tatort"-Reihe zählen Kritiker die Fälle (1996 - 1998) des Berliner Kommissars Ernst Roiter (Winfried Glatzeder). Aus Kostengründen hatten die Folgen eine billig wirkende Optik. Zudem warf man den Filmen vor, zu sexistisch, brutal oder zu wirr zu sein. Die Quoten waren trotzdem passabel.

DIE MEISTEN ZUSCHAUER: "Rot - rot - tot" sahen am Neujahrstag 1978 mehr als 26 Millionen Menschen. Das entspricht einer Quote von 65 Prozent. In heutiger Zeit wäre das undenkbar.

DIE MEISTEN TOTEN: Die Folge "Im Schmerz geboren" mit Ulrich Tukur als Felix Murot stellt einen Leichenrekord in der "Tatort"-Geschichte auf. Experten vom "Tatort-Fundus" zählen 51 Leichen.

ZAHL DER ERMITTLER: Aktuell wird in 21 Städten ermittelt. In Hamburg sind sogar zwei Teams unterwegs. Es gibt sowohl Einzelgänger als auch größere Ermittlergruppen.

DER VORSPANN: 30 Sekunden mit spannender, hastiger Ohrwurmmusik, zwei Augen in Nahaufnahme, das rechte im Fadenkreuz, ein Mann, der abwehrend die Arme hebt, rennende Beine auf nassem Asphalt und ein Fingerabdruck, dessen Linie den Flüchtenden einkreist.

Der Gesprächsstoff: Den bot vor allem die Folge „Es lebe der Tod“ mit Ulrich Tukur als Felix Murot, der am Ende in der Badewanne mit aufgeschnittenen Pulsadern zu sterben schien. Nur die allerletzte Einstellung deutete an, dass er überlebt haben könnte. Dies und die Tatsache, dass mittlerweile ein neuer Murot-Fall gedreht wird, der den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ zitiert.

Der Flop: Ein Schlag ins Wasser war der Improvisationskrimi „Babbeldasch“ aus Ludwigshafen. Die Folge mit Laiendarstellern und reichlich Dialekt erntete viel Kritik.

Der Ausblick: Wenn die Sommerpause vorbei ist, wird es die letzte Ludwigshafen-Folge mit Kopper geben – und das Debüt des Schwarzwald-„Tatorts“ mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Aber, richtig, ohne Harald Schmidt. Zudem steht unter anderem der Ökothriller „Böser Boden“ mit Wotan Wilke Möhring auf dem Programm, „Der wüste Gobi“ aus Weimar und eine Folge mit dem schönen Titel „Stau“: Der Krimi über eine Mörderjagd in der Blechlawine kommt aus der Autostadt Stuttgart.