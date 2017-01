2017-01-14 06:38:00.0

IBES 2016 Dschungelcamp 2017, Tag 1: Ekel-Prüfungen im Botox-Wald

Tag 1 im Dschungelcamp 2017: Die IBES-Kandidaten treffen aufeinander, müssen sich gleich wieder trennen - und dann zu Ekel-Prüfungen ran. Eines allerdings ist unschön.

Hach, endlich wieder Dschungelcamp. Und man muss neidlos anerkennen: Auch 2017 hat RTL wieder ein gutes Händchen gehabt, was die Auswahl der eingekauften Kandidaten betrifft. Vom durchgeknallten Markus Majowski - der uns vermutlich noch richtig nerven wird - über den tiefenentspannten - und langweiligen? - WM-Fußballer Thomas Häßler bis hin zum immer leicht beleidigt-aggressiven Florian Wess ist alles dabei, was dem Camp im Wald wunderbare Psychospielchen verspricht.

Die Botox-Quote ist 2017 ziemlich hoch im Dschungelcamp. Was auch nichts macht - haben doch Kader Loth, Florian Wess, Moderatorin Sonja Zietlow und Co. wenigstens ein Thema.

Ansonsten ist alles so, wie es immer war: Ekelige Prüfungen, sarkastische Kommentare des Moderatoren-Duos, omnipräsente mediale Begleitung und Promi-Kandidaten, die sich bestens zu vermarkten wissen. Unterhaltungsfaktor: durchaus hoch.

Dschungelcamp 2017: So liefen die Dschungelprüfungen

Die erste Dschungelprüfung wird gleich mal zum Duell alle gegen alle. Die Camp-Kandidaten mussten sich zum Start nämlich in zwei Teams wählen. Wem kamen da keine Erinnerungen an den Sportunterricht?

Solange es zwei Teams gibt, sind alle Prüfungen Dschungelduelle. Heißt: Jeder tritt gegen einen Star aus dem anderen Team an. Für jedes gewonnene Duell gibt es einen Stern. Am Ende entscheidet ein Finalduell, welches Team seine bisher erkämpften Sterne behalten darf - und damit etwas Besseres zu essen bekommt.

Bei den Prüfungen packt RTL gleich mal alles aus, was das Dschungelcamp so tierisch macht - Gesicht eintauchen in Schleim, Puzzeln in grünen Ameisen, lebende Maden essen. Muss man nicht mögen. Die Kandidaten schlagen sich dennoch wacker - für Geld macht man halt alles. Jedenfalls ziemlich viel.

In der zweiten Dschungelprüfung müssen dann noch Markus Majowski und Frl. Menke an den Start. Bei "All you can eat" gilt es, alles zu essen, was irgendwie ekelhaft ist - vom Bandwurm bis zum Tier-Hoden.

Dieser Dschungelcamp-Kandidat fiel auf

Florian Wess scheint im Camp die Rolle des Miesepeters übernehmen zu müssen - oder zu wollen. Gleich zum Start macht er Honey eine Ansage: „Ich kann das nicht verstehen, dass jemand wie du, der zwei Bachelor mit Eins hat, sich so nackt in der Dusche zeigt und von seinem Prügel redet. Das ist doch unterstes Niveau! Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so schnell so famous werden will wie du!“

Honey nimmt die Attacke gelassen: „Man hat gemerkt, dass er den Text auswendig gelernt hat und Angst hat, dass ich ihm die Show stehle!“

Da dürfte in den kommenden Tagen für viel Beef gesorgt sein.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

Was sonst noch war bei "Ich bin ein Star" 2017

Hanka Rackwitz (47) hat ganz offensichtlich schwere psychische Probleme, kämpft mit Angstzuständen und Panik-Attracken. Sie weiß das, geht damit auch offensiv um - und doch: Muss so etwas wirklich in einer Unterhalts-Show ausgebreitet, vor den laufenden Kameras zelebriert werden? Sorry RTL, das hättet ihr euch sparen können.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei bei IBES 2017?

Momentan sind alle noch mit dabei im Dschungelcamp 2017.

Im Team Snake Rock/Team Gelb: Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47)



Im Team Base Camp/Team Blau: Alexander „Honey“ Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28). (bo)

