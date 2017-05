2017-05-10 08:09:00.0

Tödlicher Unfall Elfjährige stirbt bei Wildwasserfahrt in britischem Freizeitpark

Bei einer Wildwasserfahrt in einem Vergnügungspark in Tamworth nahe der britischen Stadt Birmingham ist am Dienstag eine Elfjährige ums Leben gekommen.

Im Vergnügungspark "Drayton Manor" in Tamworth ist eine Elfjährige bei einer Wildwasserfahrt ums Leben gekommen. Foto: Richard Vernalls (dpa)