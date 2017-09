2017-09-27 08:51:03.0

Explosionen Größtes Munitionslager der Ukraine steht in Flammen

In der Ukraine ist das größte Munitionslager des Landes in Brand geraten. Es gab mehrere Explosionen.

Wie die russische Agentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf die örtliche Polizei mitteilte, mussten die Anwohner im Umkreis von 15 bis 20 Kilometern in Sicherheit gebracht werden. Zudem wurde der Luftraum im Umkreis von 50 Kilometern dicht gemacht und eine Hauptstraße sowie die Zugstrecke nach Kiew gesperrt. Das Feuer rund 200 Kilometer südlich von Kiew nahe der Großstadt Vinnitsa hatte mehrere Explosionen von gelagerten Artilleriegranaten ausgelöst.

Nach Angaben der ukrainischen Regierung ist das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. "Wir werden unser Bestes geben, um die Folgen dieses Unfalls kleinzuhalten", sicherte Ministerpräsident Wladimir Groisman laut Tass zu. Das Lager bei Vinnitsa lagert 188 000 Tonnen Munition. Immer wieder sind in der Ukraine in den vergangenen Monaten Munitionslager explodiert. Im März hatte ein Brand in einem Waffendepot der Stadt Balaklija im Osten der Ukraine zu tagelangen Explosionen geführt. Mehrere Menschen kamen ums Leben. dpa