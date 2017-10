2017-10-04 16:26:25.0

Schauspielerin Jessica Schwarz trauert öffentlich auf Instagram

Schauspielerin Jessica Schwarz musste in jüngster Vergangenheit einige Schicksalsschläge verkraften. Auf Instagram veröffentlichte sie nun ein rührendes Posting.

Jessica Schwarz hat mit einem öffentlichen Post auf Instagram am Tag der Deutschen Einheit viele Fans gerührt. Die deutsche Schauspielerin trauerte auf dem Kitzbüheler Horn in Österreich um ihren erst kürzlich verstorbenen Vater, ihren Agenten, eine Freundin und nicht zuletzt ihr Kind, das nun ein Jahr alt wäre. "Reden, in den Arm genommen werden, Tränen laufen lassen", das helfe ihr bei der Bewältigung der Trauer.

Jessica Schwarz trauert auf Instagram

Jessica Schwarz trauert jedoch nicht nur, sondern ermutigt zudem diejenigen, welche ähnliche Schicksalsschläge erlitten haben, mit den Worten: "Jedem, dem die Hoffnung gerade fehlt, gebt nicht auf, lasst zu und tragt die Erinnerung an die Menschen die euch fehlen mit Liebe und Stolz. Sie sind es, woraus ihr seid." Zudem dankte Schwarz denjenigen, die während der letzten zwei Jahre an ihrer Seite waren.

ANZEIGE

Die 40-Jährige begann ihre Karriere als Model und Moderatorin und arbeitet mittlerweile hauptsächlich als Schauspielerin. Bekannt wurde Jessica Schwarz unter anderem mit ihrer Rolle der Tony Buddenbrook in der 2008 erschienen Verfilmung von Thomas Manns "Buddenbrooks". In der Filmbiografie "Romy" aus dem Jahr 2009 verkörperte sie zudem die Schauspielerin Romy Schneider. Zuletzt war sie im Juli 2017 mit der romantischen Komödie "Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner" im Kino zu sehen. AZ