2017-05-17 08:33:00.0

Koffein Koffeingehalt: Drei Getränke töteten 16-Jährigen in USA

Ein 16-Jähriger trinkt drei koffeinhaltige Getränke (Energydrink, Kaffee, Limo) innerhalb von zwei Stunden -und stirbt. In den USA häufen sich die Todesfälle durch übermäßigen Koffein-Konsum.

Der Genuss von Kaffee und Energydrinks endete für den 16-jährigen Davis Allen Cripe tödlich, wie der Nachrichtensender CNN auf seiner Internetseite schreibt. Der Schüler aus dem amerikanischen South Carolina ist während einer Unterrichtsstunde an der Spring Hill High School im letzten Monat kollabiert.

Der 16-Jährige hatte drei koffeinhaltige Getränke innerhalb von zwei Stunden getrunken -einen Milchkaffee, eine Zitronenlimonade mit hohem Koffeingehalt und einen Energy-Drink. Ärzte führen seine Herzrhythmusstörungen auf den übermäßigen Koffein-Konsum in so kurzer Zeit zurück. Zucker und koffeinhaltige Energydrinks sind vor allem für Kinder und Jugendliche problematisch. Bereits seit 2012 plädiert die WHO für ein Verkaufsverbot von Energydrinks an Jugendliche.

Energydrinks: Kinder sollten maximal 100 Milligramm Koffein täglich konsumieren

Bei der Autopsie des 16-jährigen Davis wurde keine Herzschwäche diagnostiziert. Auch Drogen oder Alkohol wurden nicht entdeckt. "Wir haben Davis durch eine komplett legale Substanz verloren", erklärt der zuständige Rechtsmediziner. Er betont auch, wie gefährlich Energydrinks sind und dass man vorsichtig damit umgehen sollte. Auch Seam Cripe hofft, dass Eltern und Kinder die Gefahren von koffeinhaltigen Getränken ernst nehmen. "Wie alle Eltern sind wir besorgt um unsere Kinder, wenn sie aufwachsen. Wir sind besorgt über ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, vor allem wenn sie beginnen, Auto zu fahren. Aber es war kein Autounfall, der ihn das Leben kostete, es war ein Energydrink", sagte Sean Cripe nach dem Tod seines Sohnes.

USA: Koffein immer häufiger Todesursache

Die "American Academy of Pediatrics" empfiehlt Kindern zwischen 12 und 18 Jahren, nicht mehr als 100 Milligramm Koffein pro Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa einer starken Tasse Kaffee. Eine höhere Dosis kann den Blutdruck ansteigen lassen. Die meisten Energydrinks in Deutschland enthalten 32 mg Koffein pro 100 ml, der zulässige Höchstwert für Erfrischungsgetränke in Deutschland. In den USA dürfen Erfrischungsgetränke höchstens 71,5 Milligramm Koffein je 0,35 Liter enthalten. Die Höchstgrenze gilt nicht für sogenannte "Energizer", weil diese als Nahrungsergänzung angesehen werden.

In den USA gibt es immer wieder Berichte über Todesfälle nach der Aufnahme hoher Koffeinmengen vor allem über Energy-Drinks. Gerade bei einer Vorschädigung des Herzens kann exzessiver Koffeinkonsum gravierende Folgen haben. Koffein wirkt ähnlich wie das Stresshormon Adrenalin: Es lässt das Herz schneller schlagen und erhöht den Blutdruck. Bei sehr großen Mengen beginnt das Herz zu rasen, kann aus dem Takt geraten und im schlimmsten Fall stehenbleiben. AZ/dpa

