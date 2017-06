2017-06-13 08:57:32.0

Hochzeit Schlagersängerin Vanessa Mai hat geheiratet

Doppeltes Glück für Vanessa Mai: Erst wurde die Sängerin Zweite in der Tanzshow Let's dance, dann läuteten die Hochzeitsglocken. Die 25-Jährige hat geheiratet.

Vanessa Mai hat geheiratet. Die 25-Jährige gab ihrem langjährigen Freund und Manager Andreas Ferber das Ja-Wort. Wie das Magazin Bunte berichtet, fand die Hochzeit drei Tage nach dem Finale von "Let's dance" 2017 auf Mallorca statt. Die Feier habe unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Vanessa Mai selbst bestätigte die Hochzeit über ihren Facebook-Auftritt. Ein Posting in der Nacht zum Dienstag zeigt sie beim Kuss mit ihrem neuen Ehemann. Im Vordergrund hält sie ihre Hand in die Kamera mit der Aufschrift "I said yes".

Vanessa Mai ist nicht nur durch ihre Teilnahme an Let's dance 2017 und als Jurorin bei DSDS bekannt geworden, sondern vor allem als Schlagersängerin. Ursprünglich Mitglied der Band Wolkenfrei, bastelte sie nach dem Ende der Band zielstrebig an ihrer Solokarriere, die mit den Titeln „Wolke 7“ und „Wachgeküsst“ im Jahr 2015 Fahrt aufnahm.

Die Entertainerin, die als Vanessa Mandekic in Aspach im Ländle geboren wurde, ist ohnehin alles andere als ein Retortenprodukt. Ihr Vater war Musiker und ließ sie mit zehn Jahren auf der Bühne „Schuld war nur der Bossa Nova“ und „Er gehört zu mir“ trällern.

Vanessa Mai heißt eigentlich Mandekic

Geduld, Hartnäckigkeit und Professionalität brachten die Schwäbin weiter. Da der Name „Mandekic“ nicht sehr einprägsam ist, nannte sich Vanessa schlichtweg „Mai“, weil sie in dem Monat auf die Welt gekommen war. Und es ging weiter aufwärts: Dieter Bohlen holte sie 2016 in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und produzierte ihr Erfolgsalbum „Für Dich“.

Privat ist Vanessa Mai in Aspach hängen geblieben. Ihr frischgebackener Ehemann Andreas Ferber ist schon lange ihr Manager. Ferber ist Sohn des Hoteliers Ulrich Ferber. Dieser ist verheiratet mit Schlagerstar Andrea Berg. (AZ, dpa, rup)