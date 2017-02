2017-02-22 11:09:42.0

Facebook Störung bei Facebook am Mittwoch

Vor allem die Region München war von einer Störung von Facebook betroffen. Nutzer hatten Probleme mit dem Laden der Seite. Mittlerweile scheint die Störung behoben.

Viele Nutzer hatten am Mittwochvormittag Probleme damit, Facebook zu laden. Das zeigt eine Übersicht auf allestörungen.de. Demnach waren vor allem Nutzer in München, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin und Hamburg betroffen. Aber auch in Augsburg hatte es Probleme gegeben.

Laut Angabe der Nutzer war das Hauptproblem gewesen, dass Facebook gar nicht erst geladen werden konnte, andere hatten Probleme gehabt, sich einzuloggen. "Mein News Feed wird nicht mehr angezeigt und es steht ich solle mich mit Freunden verbinden", hatte ein Nutzer auf allestörungen.de gepostet. Dem hatten sich andere angeschlossen.

Rund eine Stunde später, gegen elf Uhr, entspannte sich die Lage wieder und die Zahl der gemeldeten Störungen nahm stark ab. AZ