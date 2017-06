2017-06-16 08:00:36.0

Diabetes Typ 2 Studie: Wie Brokkoli den Blutzuckerspiegel senken soll

Forscher könnten einen natürlichen Inhaltsstoff gefunden haben, der den Blutzuckerspiegel senken kann. Der Pflanzenstoff Sulforaphan befindet sich vor allem in Brokkoli.

Brokkoli - das grüne Gemüse enthält viele gesunde Nährstoffe wie beispielsweise Kalzium oder Vitamin C. Forscher haben nun im Rahmen einer Studie Sulforaphan, einen weiteren Inhaltsstoff von Brokkoli, genauer untersucht. Die Ergebnisse suggerieren, dass vor allem Diabetiker von dem Pflanzenstoff profitieren könnten. Die Studie wurde im Fachblatt Science Translational Medicine publiziert.

Zusammenhang zwischen Brokkoli und Diabetes Typ 2

Forscher der University of Gothenburg in Schweden hatten es sich zur Aufgabe gemacht, den Folgen von Diabetes entgegenzuwirken. Dazu analysierten sie zunächst die Gene, die mit Diabetes Typ 2 im Zusammenhang stehen. Als möglicher Hemmstoff kam schließlich vor allem der Pflanzenstoff Sulforaphan in Frage, wie die Wissenschaftler berichten. Im Rahmen einer Studie stellten sie anschließend fest, dass Sulforaphan offenbar die natürliche Produktion von Glukose in den Zellen hemmt. Darüber hinaus zeigten Versuche an Nagetieren, dass die Glukosetoleranz bei fetthaltiger und fruktosehaltiger Ernährung durch Sulforaphan verbessert werden konnte.

ANZEIGE

Daraufhin entwickelten die Wissenschaftler ein Extrakt aus den Keimen von Brokkoli, das Sulforaphan enthielt. In einer klinischen Studie mit 97 Teilnehmern testeten die Forscher die Wirkung des Brokkoli-Extrakts: Offenbar konnte der Blutzuckerspiegel bei Patienten, die unter Übergewicht und Diabetes Typ 2 litten, durch das Extrakt gesenkt werden.

Diabetes Typ 2: Blutzuckerspiegel kann nicht länger natürlich reguliert werden

Für Betroffene des Diabetes Typ 2, auch als diabetes mellitus bekannt, könnte dies eine wichtige Erkenntnis sein. Diese Art von Diabetes gilt als die häufigste Form der Diabeteserkrankung, die man früher auch „Altersdiabetes“ genannt hat. Dieser macht 90 Prozent der Diabeteserkrankungen aus. Den Begriff Altersdiabetes hat man aber verlassen, da diese Form im Prinzip schon ab dem Jugendalter auftreten kann, wobei Erkrankungen vor dem 30. Lebensjahr sehr selten sind. Experten beobachten jedoch eine deutliche Zunahme ab dem mittleren Erwachsenenalter.

Die Ursache des Typ-2-Diabetes ist eine genetische Veranlagung, die aber über 40 Prozent aller Menschen haben. Diese Veranlagung führt dann im Zusammenhang mit falscher Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel sowie zunehmendem Alter zum Ausbruch der Erkrankung. Dann ist der Körper nicht länger imstande, den Blutzuckerspiegel durch Insulin auf natürliche Weise zu regulieren.

Lesen Sie auch:

Diabetes: Leben mit der Zucker-Krankheit

Diabetiker müssen auf diese drei Vitamine achten

Essen: Schon eine fettreiche Mahlzeit soll Diabetes Typ 2 fördern