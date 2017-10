2017-10-20 14:37:45.0

Schleswig-Holstein Vier Menschen durch wildgewordene Wildschweine verletzt

Ausnahmezustand in Heide: Zwei aggressive Wildschweine haben am Freitag in der Innenstadt der schleswig-holsteinischen Stadt vier Menschen angegriffen und verletzt.

