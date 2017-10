2017-10-18 10:39:58.0

Scheidungen Warum halten ausgerechnet in Kempten Ehen viel besser? Ganz einfach...

Die neueste Scheidungsstatistik ist da und sie zeigt Bemerkenswertes. In einer Stadt im hohen Norden ist die Scheidungsrate am höchsten. Ganz anders sieht es tief im Süden aus. Von Markus Bär

Da haben die Emdener schon wieder den Salat. Pardon, die Emder, denn so nennen sie sich selbst. Sie sind die mit der höchsten Scheidungsrate in der Republik. Im Jahr 2015 wurden dort 246 neue Ehen geschlossen und 204 geschieden. Auf eine geschlossene Ehe kommen somit 0,83 Scheidungen. Und 2014 waren die Emder auch schon Spitzenreiter.

Ist aber irgendwie ja keine Überraschung. Selbst schuld, wenn man praktisch schon am Polarkreis wohnt. Graue Winter ohne Schnee, nur Nieselregen, arktische Winde, nüchterne Kirchen. Kein Wunder, wenn man da sauer wird, herumnörgelt und sich mit seinem Gatten, seiner Gattin in die Haare kriegt.

Und blickt man in die Große Straße, das ist die Fußgängerzone Emdens – was sieht man da wohl voller Neid? Wahrscheinlich eine blühende Anwaltskanzlei neben der anderen. Spezialgebiet: Familienrecht. Und davor parken die dicken Schlitten der Inhaber. Außer natürlich vor den Kanzleien derjenigen Emder Anwälte, die selbst bereits geschieden sind. Die fahren Fahrrad.

Wenige Scheidungen im Allgäu

Wie fröhlich macht da der Blickwechsel von der größten Stadt Ostfrieslands in die größte Stadt des Allgäus. Scheidungsquote: sensationell niedrige 0,09. Auf 347 Eheschließungen kommen 32 Scheidungen – der geringste Wert in Deutschland. Ist aber irgendwie ja keine Überraschung, wenn man schon beinahe in Italien wohnt. Strahlende Sonne fast das ganze Jahr, Blick auf die nahen Allgäuer Berge, farbenprächtige Kirchen. Kein Wunder, wenn man sich da des Lebens freut. Und sich Gattin und Gatte liebevoll herzen und knutschen. Für die Ostfriesen bleibt da vielleicht nur eine Notlösung. Der Umzug. Auf, auf – von Emden nach Kempten. Ins stabile Eheglück.