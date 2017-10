2017-10-20 16:57:00.0

Schleswig-Holstein Wildgewordene Wildschweine in Heide - vier Verletzte

Ausnahmezustand in Heide: Zwei aggressive Wildschweine haben am Freitag in der Innenstadt der schleswig-holsteinischen Stadt vier Menschen angegriffen und verletzt.

Wildschweine verbreiten in Schleswig-Holstein Angst und Schrecken. In der Innenstadt von Heide im Kreis Dithmarschen greifen sie Menschen an und verletzen vier von ihnen. Nicht einmal eine Bankfiliale ist vor Angriffen sicher.