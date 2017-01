2017-01-10 21:59:17.0

Kanzlerkandidat SPD-Spitzentreffen beendet - keine Klarheit zu Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel wird wahrscheinlich als Kanzlerkandidat der SPD antreten. Definitive Klarheit dazu wurde aber auch beim Spitzentreffen der Partei nicht geschaffen.

Das Spitzentreffen der SPD-Führung in Düsseldorf ist ohne Personalentscheidungen beendet worden. Weder die Kanzlerkandidatenfrage noch die anstehende Besetzung des Außenministeriums sei Thema gewesen, hieß es am Dienstagabend nach Angaben aus Teilnehmerkreisen nach den rund vierstündigen Beratungen in einem Düsseldorfer Hotel.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte vor Reportern, die soziale Gerechtigkeit sei der Markenkern der SPD und solle im Wahljahr 2017 herausgearbeitet werden. «Klar ist für uns eben, dass Inhalte im Vordergrund unseres Wahlkampfes stehen werden und nicht Personalfragen.»

In der K-Frage sei die SPD-Führung permanent im Gespräch. Es bleibe beim Zeitplan, dass eine Entscheidung am 29. Januar verkündet werde. Vieles deutet daraufhin, dass Parteichef Sigmar Gabriel für die SPD als Kanzlerkandidat antritt. dpa

