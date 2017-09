2017-09-24 16:15:03.0

2. Bundesliga FC Ingolstadt verpatzt Leitl-Premiere - Club gewinnt Frankenderby

Die Beförderung von Stefan Leitl zum Cheftrainer des FC Ingolstadt sollte weitere Kräfte freisetzen. Die Maßnahme verpufft erstmal. Die harmlosen Schanzer verlieren beim VfL Bochum.

Die Premiere von Stefan Leitl als Cheftrainer des FC Ingolstadt ist komplett missglückt. Zwei Tage nach seiner Beförderung unterlagen die Schanzer beim VfL Bochum mit 0:2 (0:2) und kassierten bereits die fünfte Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach einem Doppelschlag von Felix Bastians (24. Minute) und Robbie Kruse (27.) mussten sich die Ingolstädter schon früh mit dem nächsten Rückschlag vertraut machen.

Leitls Mannschaft verpasste vor 11 251 Zuschauern im Ruhrgebiet ihren dritten Auswärtssieg nacheinander. Der VfL rückte mit zehn Zählern auf Tabellenrang zehn vor, die Bayern liegen mit drei Punkten weniger an Position 16. "Wir haben ein für uns wichtiges Spiel verloren, deshalb ist die Enttäuschung bei der Mannschaft und mir groß", räumte Leitl im TV-Sender ein und kritisierte: "Die Tore fallen sehr sehr billig und einfach." Da müsse sein Team energischer auftreten.

ANZEIGE

FC Ingolstadt: Leitl stellt dreimal um - und verliert

"Wir wollten in der Englischen Woche nochmal ein Zeichen setzen und vor dem Bochum-Spiel einen positiven Push in die Mannschaft bringen", begründete Sportdirektor Angelo Vier am Freitag die Beförderung Leitls von einer Interims- zur Dauerlösung. Die Maßnahme blieb nun jedoch erstmal ohne unmittelbare positive Wirkung.

Leitl stellte nach dem 2:2 gegen den MSV Duisburg dreimal um. Christian Träsch, Marcel Gaus und Tobias Schröck durften für Tobias Levels, Max Christiansen und Paulo Otavio ran. Anfangs hielt auch die Defensive der Schanzer gegen die Bochumer, die auf Konter setzten. Eiskalt nutzten die Hausherren dann aber ihre ersten Chancen.

Leitl reagierte in der Halbzeit. Der vor dem Abflug zum dritten Mal Vater gewordene defensive Mittelfeldspieler Almog Cohen musste für Stürmer Stefan Kutschke weichen. Die Ingolstädter wurden in der Folge auch aktiver und bemühten sich, schneller in die Bochumer Hälfte zu kommen. Doch VfL-Keeper Manuel Riemann geriet kaum ins Schwitzen.

Die Bochumer konnten weiter die Ingolstädter in Schach halten und feierten ihren ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen. Der FCI muss vor den kommenden Aufgaben dringend sein Angriffsspiel verbessern und mehr Entschlossenheit zeigen.

Nürnberg mit abgezockter Leistung in Fürth

Der 1. FC Nürnberg hat das 263. Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen und sich auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga verbessert. Mit einer abgezockten Leistung bezwang der "Club" den einfallslosen Lokalrivalen am Sonntag mit 3:1 (1:0) und feierte den ersten Sieg in Fürth seit fast 38 Jahren.

Mikael Ishak (9. Minute) mit seinem fünften Tor im dritten Spiel, Cedric Teuchert (58.) und Kapitän Hanno Behrens (90.+4) veredelten die Englische Woche der Nürnberger mit dem dritten Dreier am Stück. Jürgen Gjasula (79. Foulelfmeter) konnte nur noch verkürzen. Die Fürther kassierten vor 13 550 Zuschauern ihre sechste Niederlage und bleiben Vorletzter. dpa/lby