2017-02-25 20:02:12.0

FC Augsburg FCA-Trainer Baum: "Das Wichtigste waren die drei Punkte"

Es war kein rundum gelungenes Spiel gegen Darmstadt, da sind sich Trainer und Spieler des FC Augsburg einig. Doch was letztlich zählt, ist der Sieg. Die Stimmen zum Spiel. Von Johannes Graf

Beim 2:1-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 überzeugt der FC Augsburg nicht vollends, er holt allerdings immens wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Das sagen Spieler und Verantwortliche des Fußball-Bundesligisten zur Begegnung:

Die Reaktionen des FC Augsburg:

Torwart Marwin Hitz: "Es war zu erwarten, dass es so kommen wird. Wenn man zwei Spiele in Folge verliert, macht sich jeder Gedanken. Beide Mannschaften hatten fast keine Torchance. Es war nicht ansehnlich, aber wir haben nichts zugelassen. Das Gegentor war vielleicht sogar ganz gut für uns, für den Kopf war es eine Art Befreiung. Der Sieg steht heute über allem. Die drei Punkte geben uns ein gutes Gefühl."

Trainer Manuel Baum: "Das Wichtigste waren die drei Punkte. Am Ende des Tages haben wir wieder Charakter gezeigt. Das Gute ist, dass die Mannschaft sich von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lässt. Wir wussten, dass Darmstadt eine unglaubliche Physis auf den Platz bringt. Die Bundesliga ist in dieser Saison seltsam, du kannst dir nie sicher sein. Die Punkte tun uns gut, weiter sehen wir noch nicht."

Offensivspieler Halil Altintop: "Im Endeffekt ist es egal, wie der Sieg zustande gekommen ist. Mit einer Niederlage hätten wir die Darmstädter extrem aufgebaut. In den vergangenen Wochen haben die Mannschaften, die unten drin stehen, oft gepunktet. Nach einem Rückstand spielen wir mutiger nach vorne. Wenn man zurückliegt, nimmt man das Heft des Handelns stärker in die Hand."

Defensivspieler Gojko Kacar: "Wir waren bei jedem Spiel in diesem Jahr in Rückstand. Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir die Partie wieder gedreht haben. Wir müssen nach vorne schauen und noch besser spielen. Wenn du nach der Pause aus der Kabine rausgehst und gleich ein Tor kassierst, ist das nicht leicht. Aber wir haben eine gute Mentalität bewiesen und gezeigt, dass wir eine starke Truppe sind. Jetzt können wir in Ruhe nach Hause fahren."

FCA - Das war der Auswärtssieg in Darmstadt Jan Moravek (o.) beim Kopfballversuch gegen den Darmstädter Hamit Altintop (u.). 2.v.l. ist der Augsburger Halil Altintop. Foto: Frank Rumpenhorst (dpa)

Ja-Cheol Koo: "Wir sind in der ersten Hälfte tiefer gestanden und wollten kompakt bleiben. Darmstadt wollte unbedingt die drei Punkte, das wussten wir. Wir können nicht immer offensiv spielen. Positiv ist, dass wir wieder einen Rückstand gedreht und zwei Tore erzielt haben. Wir müssen weiter Gas geben, weil der Abstiegskampf in der Bundesliga verrückt ist."

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport: "Insgesamt war das in der ersten Hälfte kein gutes Spiel. Man hat gesehen, wie viel Druck auf den Mannschaften gelastet hat. Uns hat nach Ballgewinn die Überzeugung gefehlt, Konter zu Ende zu spielen. Wir haben zwei Spiele hintereinander verloren gehabt, da spielst du nicht locker. Für uns war das ein enorm wichtiger Dreier."

