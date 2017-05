2017-05-31 18:02:00.0

Augsburger Panther 18 Jahre altes Nachwuchstalent erhält Vertrag

Eines der größten Eishockey-Talente der vergangenen Jahre erhält einen Ausbildungsvertrag beim AEV: Die Augsburger Panther binden Marco Sternheimer an sich. Von Milan Sako

Marco Sternheimer gilt als eines der größten Eishockey-Talente der vergangenen Jahre beim Augsburger EV. Besonders in der Schlussphase der abgelaufenen Saison stand der Stürmer im Dauerstress.

Zum einen spielte der 18-Jährige in der Deutschen Nachwuchs-Liga in den Play-offs mit dem AEV. Aber auch der Oberligist und Panther-Kooperationspartner ERC Sonthofen war vom Können des Centers überzeugt und baute den Spieler sofort in den Kader ein. Von den Panthern erhält Sternheimer nun einen Ausbildungsvertrag für die kommende Saison.

Trainer Stewart: "Sternheimer ist bereit, hart an sich zu arbeiten"

Vor seinem Abflug in den Heimaturlaub nach Kanada versicherte Panther-Trainer Mike Stewart, dass er die Entwicklung des jungen Angreifers im Blick hat. „Er ist läuferisch und stocktechnisch gut ausgebildet und bereit, weiter hart an sich zu arbeiten“, sagt der Coach der DEL-Mannschaft.

Sternheimer absolvierte bereits in der abgelaufenen Saison einige Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft und stürmte mit den Panther-Profis im Testspiel beim Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Der Center soll behutsam an das Niveau in der Deutschen Eishockey-Liga herangeführt werden.

Sternheimer wurde in DEB-Nationalmannschaften berufen

Im Nachwuchs war er der überragende AEV-Akteur und verbuchte in 41 Ligaspielen 63 Tore sowie 48 Vorlagen bei einem überragenden Plus-Minus-Wert von +50. Auch in die verschiedenen Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wurde Sternheimer berufen.

Für den Panther-Kooperationspartner ERC Sonthofen lief Marco Sternheimer zudem bereits in 20 Oberligaspielen (fünf Tore, zwei Assists) auf.