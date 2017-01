2017-01-20 22:00:00.0

Augsburger Panther Knappe Niederlage in Krefeld

Die Augsburger Panther starten stark gegen Krefeld, scheitern dann aber an ihrer derzeitigen Schwäche: dem Unterzahlspiel.

Die Augsburger haben derzeit ein Problem: In Unterzahl kassieren sie zu viele Treffer. Gestern waren es zwei und insgesamt sind es nun schon elf Gegentore in vier Partien. Das war der Knackpunkt in einem am Ende spannenden Auswärtsspiel in Krefeld, das die Pinguine mit 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) gewannen.

Dabei hätte das Match in Krefeld gestern Abend aus Augsburger Sicht nicht besser beginnen können. Bereits in der dritten Minute brachte Jaroslav Hafenrichter die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Panther mussten nicht wie so oft einem Rückstand hinterherlaufen. Aber der Vorsprung brachte keine Sicherheit in die Aktionen. Die Rheinländer drehten die Partie. Mark Mancari und Mike Mieszkowski brachten den KEV mit 2:1 nach vorne. Trevor Parkes glich für Augsburg zwar mit seinem 15. Saisontor zum 2:2 (26. Minute) noch einmal aus. Doch danach spielten die AEV-Profis zu passiv und überließen den Krefeldern zu viel Eis. Mit einem kuriosen Billardtor – von der Bande sprang der Puck dem AEV-Torhüter Jonathan Boutin an den Rücken und dann ins Tor – stellte Krefeld erneut durch Mieszkowski auf 3:2. Dragan Umicevic erhöhte in Überzahl auf 4:2 (33.).

ANZEIGE

Stewart wechselt Meisner ein

Beim 5:2 (42.) durch Marco Rosa sah AEV-Schlussmann Jonathan Boutin wieder unglücklich aus, denn der Torwart mit der Schuhgröße 49 lenkte nach einem Schüsschen die Scheibe mit dem Schlittschuh ins eigene Tor. Nach dem zweiten Missgeschick brachte Trainer Mike Stewart seinen Schlussmann Nummer zwei Ben Meisner.

Der Deutsch-Kanadier hielt seinen Kasten sauber und Verteidiger Mark Cundari sowie Justin Shugg brachten die Panther bis zur 59. Minute auf 5:4 heran. In der Schlussoffensive nahm Trainer Stewart seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, doch der Ausgleich fiel in der spannenden Partie nicht mehr. „Wir haben zu viele Chancen liegen lassen“, ärgerte sich AEV-Kapitän Steffen Tölzer im Interview. Die Augsburger Zwischenbilanz mit sechs Siegen aus den vergangenen acht Partien kann sich dennoch sehen lassen. Aufbessern können die Panther ihr Punktekonto am Sonntag gegen Bremerhaven. Das Duell gegen den DEL-Aufsteiger beginnt um 14 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion. Bis dahin bleibt auch noch ein wenig Zeit, die Schwächen in Unterzahl zu analysieren und abzustellen. (AZ)

Augsburg Boutin (42. Meisner) – Valentine, Lamb; Guentzel, Rekis; Tölzer, Cundari; Dinger – Shugg, Trupp, Parkes; Davies, LeBlanc, Hanowski; Polaczek, Stieler, Holzmann; Thiel, MacKay, Hafenrichter