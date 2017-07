2017-07-06 12:21:09.0

FC Augsburg FCA erwischt schwierigen Start ins Trainingslager

Die FCA-Spieler mussten auf dem Weg ins Trainingslager nach Südtirol einen stundenlangen Umweg in Kauf nehmen. Grund hierfür war ein schwerer Unfall. Von Robert Götz

In zwei Bussen nach Südtirol: Direkt nach dem Testspiel ging es für den FCA in Richtung Trainingslager. Wegen eines Unfalls kamen die Profis allerdings erst mitten in der Nacht an.

Den Start in das Trainingslager in Südtirol hatte sich der FC Augsburg am Mittwoch anders vorgestellt. Zuerst verlor der Bundesligist das Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck in Kempten mit 0:1 und dann mussten die zwei Busse mit den 41 Spielern und dem Betreuerstab noch eine wahre Odyssee mit einen stundenlangen Umweg über den Brenner in Kauf nehmen.

Dahinter steckte ein tragischer Zwischenfall. Geplant war, dass der FCA nach dem Spiel gegen 21 Uhr von Kempten über den Fernpass und den Reschenpass nach Mals im Vinschgau fahren würde. Normale Fahrzeit: rund 2,5 Stunden.

Autofahrer tödlich verletzt

Doch daraus wurde nichts. Ein Steinschlag auf der Reschenstraße in Nordtirol zwischen Nauders und Pfunds (Bezirk Landeck) hatte am frühen Mittwochnachmittag ein Auto getroffen. Ein 28-jähriger Südtiroler wurde in seinem Fahrzeug von den Felsbrocken eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Reschenstraße war bis Donnerstag gesperrt, die FCA-Busse mussten den weiten Umweg über die Brennerautobahn und Meran nehmen. Erst gegen 1.30 Uhr am Donnerstagmorgen erreichten die FCA-Spieler das Hotel Gablerhof in Mals.

Glück hatte FCA-Chef Klaus Hofmann, der bereits am Mittwochvormittag Richtung Mals aufgebrochen war. Er hatte nur 45 Minuten vor dem Steinschlag die Unglücksstelle passiert.

Laktattest auf der Tartanbahn

Kurz nach 9 Uhr standen die FCA-Spieler am Donnerstag schon wieder auf dem Trainingsplatz. Der erste Trainingstag hatte es für die 41 FCA-Spieler in sich. Besonders hart traf es Marwin Hitz, Takashi Usami, Michael Gregoritsch, Sergio Cordova, Kosta Stafylidis, Alfred Finnbogason, Martin Hinteregger, Raul Bobadilla, Erik Thommy, und Dong-Won Ji. Sie mussten den ungeliebten Laktattest auf der Tartanbahn nachholen.

Die anderen 31 Akteure beschäftigte FCA-Trainer Manuel Baum auf dem topgepflegten Rasen mit Laufeinheiten, kleinen Spiel- und Passformen, aber auch schon mit Aufbauformen, die zum Torabschluss führen sollten. Zum Abschluss des ersten Vormittagstrainings gab es noch drei Stationen mit Steigerungsläufen, Regenerationslauf und einem Spiel Fünf gegen Fünf auf einem kleinen Spielfeld im 16er.