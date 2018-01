2018-01-27 12:29:00.0

FC Augsburg Leihgeschäfte: Diese FCA-Profis spielen jetzt für andere Vereine

Acht FCA-Profis spielen jetzt bei anderen Vereinen - unter anderem wurde Dong-Won Ji an Darmstadt 98 ausgeliehen. Hier eine Übersicht. Von Robert Götz

Aktualisierung: Inzwischen hat ein weiterer Spieler den FC Augsburg verlassen. Marvin Friedrich wechselt zu Union Berlin. Der FCA hat sich eine Rückholoption gesichert.

Als am Donnerstag der Umzug der Geschäftsstelle des FC Augsburg aus dem Keller der WWK-Arena hinüber in den Neubau begann, blieb Stefan Reuter ganz cool. "Bei uns wird es nie langweilig", scherzte der Geschäftsführer Sport. Kann man so sagen.

Denn in der ganzen Umzugshektik hat er auch noch seinen Kader um zwei Spieler weiter verkleinert. Am Donnerstag wurde Moritz Leitner, 25, bis zum Saisonende zum englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen und am Freitag dann Dong-Won Ji, 26, zum SV Darmstadt 98.

In den letzten drei Wochen hat der fleißige Reuter sieben Spieler abgegeben. Das Transferfenster schließt am kommenden Mittwoch. Aber schon jetzt ist das Transfervolumen rekordverdächtig. Nur Erik Thommy wurde verkauft (an den VfB).

Diese acht FCA-Spieler sammeln bei anderen Vereinen Erfahrung

Der Rest verliehen. Insgesamt spielen jetzt acht FCA-Spieler bei fremden Vereinen. Anscheinend sehen die FCA-Verantwortlichen deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen und wollen ihnen im Sommer noch einmal eine Chance geben.

Julian Günther-Schmidt (ausgeliehen bis 30. Juni 2018, Carl-Zeiss Jena); Der Stürmer ist beim Drittligisten eine feste Größe. Bei all seinen 15 Spielen für Jena stand er in der Startelf. Er erzielte für den Tabellen-Vierzehnten bisher zwei Tore. (FCA-Vertrag bis Juni 2020)

Takashi Usami (bis 30. Juni 2018, Fortuna Düsseldorf) Der japanische Stürmer konnte sich bisher beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer keinen Stammplatz erkämpfen, er fungiert mehr als Joker. Seine bisherige Ausbeute: zwei Treffer. (FCA-Vertrag bis Juni 2020).

Günther-Schmidt und Usami wurden bereits im Sommer verliehen, jetzt folgten noch:

Georg Teigl (bis 30. Juni 2019, Eintracht Braunschweig) Der Österreicher stand beim Rückrundenauftakt der zweiten Liga gleich auf der rechten Außenbahn in der Startelf. Allerdings unterlag Braunschweig in Heidenheim 0:2. (FCA-Vertrag bis Juni 2020)

Tim Rieder (bis Juni 2018, Slask Breslau) Der Innenverteidiger beendet mit dem polnischen Erstligisten erst am 10. Februar die Winterpause. Rieder postet aber fleißig Trainingsbilder. (FCA-Vertrag bis 30. Juni 2021)

Jan-Ingwer Callsen-Bracker (bis 30. Juni 2018, 1. FC Kaiserslautern) Der Innenverteidiger stand beim Rückrundenstart beim SV Darmstadt 98 in der Startelf. Das Spiel wurde in der Halbzeit abgebrochen, da FCK-Trainer Jeff Strasser nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Begegnung wird wiederholt. Strasser hat sich erholt, wird aber am Wochenende beim Spiel gegen Düsseldorf nicht auf der Bank sitzen. (FCA-Vertrag bis Juni 2019)

Konstantinos Stafylidis (ausgeliehen bis 30. Juni 2018, Stoke City) Das erste Spiel in der Premiere League gegen Huddersfield (2:0) kam für Stafylidis noch zu früh. Am Mittwoch trifft Stoke auf Watford. (FCA-Vertrag bis Juni 2019)

Moritz Leitner (bis Juni 2018, Norwich City) Am Mittwoch trainierte Leitner noch beim FCA, am Donnerstag schon beim englischen Zweitligisten. Dessen deutscher Trainer Daniel Farke hatte vor Leitner schon mehrer deutsche Profis zum Tabellen-Dreizehnten geholt. Farke kennt Leitner aus seiner Zeit als Trainer des Regionalliga-Teams von Borussia Dortmund. (FCA-Vertrag bis Juni 2021)

Dong-Won Ji (bis Juni 2018, SV Darmstadt 98) Ex-FCA-Trainer Dirk Schuster setzt auf den Südkoreaner im Abstiegskampf der zweiten Liga. Ji muss spielen, will er vielleicht noch mit Südkorea im Sommer zur WM nach Russland fahren. Doch bevor Ji nach Darmstadt verliehen werden konnte, verlängerte der FCA dessen Vertrag bis Juni 2019. Es war die gleiche Vorgehensweise wie bei Callsen-Bracker.

Insgesamt hat FCA-Trainer Manuel Baum jetzt 26 Profis im Bundesliga-Kader. Und die sind vor dem Auswärtsspiel in Köln alle fit. Er hat also die Qual der Wahl. Die war zu Beginn der Saison aber noch schmerzhafter. In Spitzenzeiten hatte Baum 36 Spieler zur Auswahl.

