2018-02-17 18:55:51.0

FC Augsburg Schneetreiben in Augsburg: FCA-Spiel "aktuell nicht gefährdet"

Der FC Augsburg spielt in der WWK Arena gegen den VfB Stuttgart - vermutlich. Denn heftige Schneefälle in Augsburg gefährden den Anpfiff. Nun äußert sich der FCA.

Spielen sie oder nicht? Am Sonntag um 15.30 Uhr trifft der FC Augsburg zuhause auf den VfB Stuttgart. Doch die aktuell heftigen Schneefälle in Augsburg habe Zweifel aufkommen lassen, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Doch die Pressestelle des FCA beruhigt: Demnach sei das Spiel gegen Stuttgart "aktuell nicht gefährdet", wie unsere Redaktion erfuhr. Die Rasenheizung in der WWK Arena läuft, der Platz wird morgen geräumt, um das Spiel durchführen zu können.

Der FC Augsburg möchte gegen Stuttgart seine ausgezeichnete Position in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg gegen seinen Lieblingsgegner aus Baden-Württemberg festigen. Der FCA hat von den vergangenen acht Spielen gegen den VfB Stuttgart sieben gewonnen und keines verloren. In der Hinrunde gab es in Stuttgart ein torloses Unentschieden. Die Stuttgarter sind auswärts in dieser Saison noch sieglos, haben aber in den ersten zwei Partien unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut immerhin vier Punkte geholt. "Es wird ein sehr umkämpftes Spiel", glaubt Augsburgs Trainer Manuel Baum.

ANZEIGE

Mit einem Sieg beim FC Augsburg würde die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut ihren Vorsprung auf den Relegationsrang auf vier Zähler ausbauen. Immerhin kann Korkut, der vergangene Woche beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach seinen ersten Sieg geholt hatte, auf Nationalstürmer Mario Gomez setzen. Der Angreifer ist nach einer leichten Grippe rechtzeitig fit geworden. (AZ, dpa)

Schwaben-Derby in der WWK Arena: Der FCA spielt gegen den VfB Stuttgart. Auch wenn die Augsburger die letzten acht Spiele gegen Stuttgart nicht verloren haben - für Trainer Manuel Baum ist der FCA dennoch nicht unbedingt der klare Favorit.

Lesen Sie auch: