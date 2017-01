2017-01-06 10:38:07.0

FC Augsburg Teigl muss auf Mannschaftstraining verzichten

Der FC Augsburg bereitet sich im Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde der Bundesliga vor. Georg Teigl konnte am Freitag allerdings nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Seit Mittwoch trainiert der FC Augsburg im Süden Spaniens. Georg Teigl musste am Freitag zusehen. Er konnte wegen muskulärer Probleme nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Neben dem FCA bereiten sich in Marbella auch der BVB, Mainz 05 und die Gladbacher auf die Rückrunde der Bundesliga vor. So kommt es, dass beim Training der Augsburger immer wieder bekannte Gesichter auftauchen - am Freitagvormittag etwa Ex-Schalke-Trainer André Breitenreiter.

An der spanischen Mittelmeerküste sind zwei Testspiele gegen AZ Alkmaar (Samstag, 7. Januar, 15 Uhr), gegen den der FCA in der Europa League Gruppenphase in der letzten Saison gespielt hatte, und Zweitligist Hannover 96 (Donnerstag, 12. Januar, 16 Uhr) vereinbart.

FCA-Testspiele live auf a.tv

FCA-Fans können diese Testspiele live verfolgen, der Augsburger Lokalsender a.tv überträgt beide Partien in voller Länge. In der Sendung „Arena live", die beim Alkmaar-Spiel am 7. Januar um 14.50 Uhr und beim Hannover-Spiel am 12. Januar um 15.50 Uhr beginnt, sind die Begegnungen live zu sehen. Wiederholungen gibt es jeweils am Abend des Spieltages um 20.30 Uhr.

Der FCA trainiert noch bis zum 13. Januar in Spanien. Die Mannschaft startet mit einem Heimspiel am 21. Januar gegen 1899 Hoffenheim in die Rückrunde. wla/AZ