2017-01-10 16:41:11.0

FC Bayern Holger Badstuber spielt jetzt für Schalke 04

Holger Badstuber verlässt den FC Bayern München für (mindestens) ein halbes Jahr. Der Innenverteidiger will beim FC Schalke 04 Spielpraxis sammeln.

Wie der FC Bayern München mitteilt, wechselt Holger Badstuber mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis bis Saisonende zum FC Schalke 04.

Badtsuber hatte sich in der Winterpause mit den Verantwortlichen der Münchner darauf verständigt, bei einem anderem Verein Spielpraxis sammeln wollen. Beim FC Bayern sah der 27-Jährige in dieser Saison schlechte Aussichten, da ihm sowohl Jerome Boateng, als auch Javi Martinez und Mats Hummels vorgezogen wurden. So kam er in dieser Saison bisher lediglich auf drei Pflichtspieleinsätze.

bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hofft, dass Badstubers Wunsch nach mehr Einsatzzeit auf Schalke in Erfüllung geht. "Holger ist ein verdienter Spieler. Er war oft verletzt, jetzt ist er aber wieder körperlich fit und möchte zu mehr Einsätzen kommen. Daher hat er uns gebeten, auf Leihbasis zu Schalke 04 wechseln zu dürfen. Diesem Wunsch haben wir gerne entsprochen. Wir hoffen, dass Holger in den kommenden Monaten viele Einsatzminuten sammelt, und wünschen ihm nur das Beste", so Rummenigge.

Badstubers weitere Zukunft ungeklärt

Der Innenverteidiger wird in den kommenden Tagen den Medizincheck bei Schalke absolvieren. "Ich bin dankbar, dass der FC Bayern meinem Wunsch nachgekommen ist. Ich möchte auf Schalke die Spielpraxis sammeln, die ich jetzt brauche, und freue mich auf meine Zeit in Gelsenkirchen", so Badstuber.

Wie es nach dem halben Jahr für ihn weitergeht, ist noch vollkommen offen. Am Ende der laufenden Saison läuft sein Vertrag beim FC Bayern aus. AZ