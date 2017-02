2017-02-27 15:38:03.0

Borussia Dortmund Stoffwechselstörung: So geht es jetzt für Mario Götze weiter

Mario Götze hat es beim BVB nicht leicht. Der Mittelfeldspieler fällt nun wegen einer Stoffwechselstörung aus - vermutlich sogar für länger.

Borussia Dortmund rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr des an einer Stoffwechselstörung leidenden Fußball-Weltmeisters Mario Götze. "Das wird keine Kurzzeit-Sache werden", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Bild. Damit ist klar, dass Götze vorerst wohl weder trainieren noch für den BVB spielen wird.

Weil Götze in den vergangen Monaten immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, hatte die medizinische Abteilung des BVB weitere Untersuchungen angeordnet - mit dem Ergebnis, dass eben jene Stoffwechselprobleme wohl die Ursache für die Verletzungsmisere sind.

Dieses Problem habe es "zwingend notwendig" gemacht, Götze aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen. Götze selbst äußerte sich wie folgt: "Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

Die Erwartungen konnte Götze bislang nicht erfüllen

Götze war vor der Saison für eine Ablöse von 22 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund zurückgekehrt, konnte bislang die in ihn gesteckten Erwartungen aber kaum erfüllen. In der Bundesliga gelang ihm in elf Spielen gerade mal ein Tor, immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück.

Im Jahr 2014 hatte er die Deutsche Nationalmannschaft mit seinem Tor im WM-Finale zum Weltmeistertitel geschossen. In dieser Zeit galt der gebürtige Memminger als das größte deutsche Fußballtalent. Der FC Bayern München hatte ihn 2013 für eine Ablösesumme von 37 Millionen Euro aus seinem damaligen Vertrag bei Borussia Dortmund herausgekauft. Danach gelang ihm beim FC Bayern nur noch wenig, seine Einsatzzeiten unter dem damaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola wurden geringer. Die Rückkehr zu seinem Ex-Verein Dortmund sollte für Götze ein Neustart werden, bislang gelang ihm aber auch beim BVB nur wenig. eisl

