2017-06-29 07:28:00.0

Kreis Dillingen Plötzlich war das Wasser in Buttenwiesen rostrot

Im Auffangbecken im Industriegebiet hatte sich das Wasser am Mittwochmorgen seltsam verfärbt. Die Behörden stehen vor einem Rätsel.

Ein seltsames Bild bot sich den Mitarbeitern des Buttenwiesener Bauhofs am Mittwochmorgen. Das Wasser des Auffangbeckens in der Johann-Viktor-Bausch-Straße, das der Gemeinde gehört und sowohl Regen- als auch Abwasser beinhaltet, hatte eine sonderbare Färbung zwischen Rostrot und Rosa. Deshalb wurde die Polizei hinzugerufen.

Das Wasser roch unangenehm - wie immer

Der Polizist Thomas Kotte war gemeinsam mit Mitarbeitern des Bauhofs sowie des Lauterbacher Klärwerks vor Ort. "Es wurden Wasserproben entnommen, aber noch wissen wir die Ursache für die Verfärbung nicht", sagte Kotte unserer Redaktion. Das Wasser aus dem Auffangbecken riecht sowieso unangenehm, aber ein hervorstechender anderer Geruch sei nicht auszumachen gewesen, der für die Ursache der Verfärbung einen Anhaltspunkt gegeben hätte.

Eine Möglichkeit, welche die offiziellen Stellen in Betracht ziehen: Jemand hat eine größere Menge Farbe ins Wasser – oder zuhause in die Toilette – gekippt. Die Firmen in der Nähe wurden von der Polizei nach deren Angaben überprüft. "Dort hat aber kürzlich niemand mit Farbe gearbeitet", sagte Kotte. Auch an den Kanaldeckeln in der Nähe habe es keine Farbreste gegeben.

Eine Gefahr für die Gewässerreinheit?

Da für den Abend starker Regen angekündigt wurde, sahen die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth am Nachmittag Gefahr für die Gewässerreinheit. Doch nach Angaben von Mitarbeitern des Bauhofs waren dazu keine zusätzlichen Maßnahmen nötig, das Wasser floss zügig in Richtung Kläranlage ab.

Wer Hinweise über die Verfärbung des Wassers geben kann, wird von der Polizei in Wertingen gebeten, sich unter 08272/99510 zu melden. AZ