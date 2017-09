2017-09-20 19:46:00.0

Handel Der Streit um Ceta ist noch nicht entschieden

Das umstrittene Ceta-Abkommen mit Kanada tritt jetzt vorläufig in Kraft. Doch es könnte auch weiterhin scheitern. Von Detlef Drewes

Ausgerechnet jetzt ist es ruhig geworden um Ceta. Dabei treten am heutigen Donnerstag bereits die meisten Regelungen des heftig umstrittenen europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens in Kraft. Ausgenommen ist lediglich das System zur Beilegung von Streitigkeiten. Denn dieses fällt nicht in die EU-Kompetenz für Handelsfragen, weswegen Ceta auch auf nationaler Ebene ratifiziert werden muss. Gibt es Uneinigkeit über die Auslegung von Ceta, müssten die EU und Kanada vorerst direkt miteinander Lösungen suchen.

Die Europäische Union und Kanada hatten das Handelsabkommen im vergangenen Oktober unterzeichnet. In Europa müssen aber auch noch insgesamt 38 nationale und regionale Parlamente zustimmen. Angenommen ist das Abkommen bisher erst in fünf Ländern: Dänemark, Kroatien, Lettland, Malta und Spanien. Stimmt auch nur eines der 28 EU-Länder nicht zu, scheitert das gesamte Abkommen doch noch.

Ceta: Der wichtigste Schritt ist die gegenseitige Öffnung

Durch das Freihandelsabkommen fallen fast alle Zölle im Handel zwischen der Europäischen Union und Kanada weg. Brüssel beziffert die Einsparungen für europäische Unternehmen auf 590 Millionen Euro pro Jahr. Ausgenommen bleiben einige landwirtschaftliche Produkte, für die es längere Übergangsphasen gibt. Außerdem bleiben die Bereiche Finanzdienstleistungen, Steuern und geistiges Eigentum vorerst außen vor. Der wichtigste Schritt dürfte die gegenseitige Öffnung des Marktes für öffentliche Aufträge sein: Bisher hatte Kanada vergleichsweise strikte Regeln. Während sich etwa in Deutschland schon lange ausländische Unternehmen um öffentliche Vorhaben bewerben konnten, war dies jenseits des Atlantiks bisher nicht möglich.

Was ist Ceta? Ceta ist die Abkürzung für das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Es steht für „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen). Ziel des Abkommens ist es, durch den Wegfall von Zöllen und Handelsbeschränkungen wie unterschiedlichen Standards die Wirtschaft anzukurbeln.



Was macht dieses Abkommen so wichtig? Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist die EU für Kanada nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner. Außerdem: Ceta gilt als Blaupause für das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP), durch das mit rund 800 Millionen Verbrauchern der weltgrößte Wirtschaftsraum entstehen würde.



Warum ist es so umstritten? Die Gegner solcher Handelsabkommen mit Nordamerika befürchten eine Angleichung der Standards auf geringerem Niveau und kritisieren zudem mangelnde Transparenz bei den Verhandlungen über das Abkommen. Die TTIP-Gegner machen sich ferner für eine öffentliche Gerichtsbarkeit, ordentliche Arbeitsrechte für alle und für den Erhalt der bisherigen Umweltstandards stark.



Wie sehen die Deutschen Ceta? In einer Umfrage für die „Wirtschaftswoche“ sagen 38 Prozent, sie unterstützten das Projekt nicht. 18 Prozent geben an, sie hielten Ceta für eine gute Sache. Ein Viertel hingegen sagt, noch nie von dem Abkommen gehört zu haben; der Rest ist unentschlossen.



Wie geht es jetzt weiter? Ende Oktober soll Ceta beim EU-Kanada-Gipfel schließlich unterzeichnet werden. Bis dahin müssen die EU-Staaten einen Beschluss über die Unterzeichnung und eine vorläufige Anwendung von Teilen des Abkommens gefasst haben. Anschließend muss noch das Europäische Parlament zustimmen, laut Wirtschaftsministerium wird es sich Anfang 2017 mit Ceta befassen. Dann müssen die EU-Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren – in Deutschland Bundestag und Bundesrat. dpa, afp

„Ceta bedeutet Fortschritt auf dem Weg zu einer sozialen und nachhaltigen Gestaltung der Globalisierung“, betonte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Das aber sehen nicht alle so. Zu einer Abstimmung in der Prager Volksvertretung brachte einer der Abgeordneten eigens zwei Päckchen Butter mit, um zu demonstrieren, dass man durch Ceta nicht mit Handelserleichterungen und mehr Umsatz, sondern steigenden Preisen und Nachteilen für die Verbraucher rechne. mit afp