2017-10-13 10:38:59.0

H&M-Ableger Heute eröffnet Deutschlands erster Arket-Store in München

In München eröffnet am Freitag der erste deutsche Store von Arket, dem neuen Label aus dem H&M-Kosmos. Was Kunden dort erwartet.

Eröffnung einer Arket-Filiale in London Ende August. Heute eröffnet Deutschlands erster Store in München. Foto: Ray Tang/London News Pictures via ZUMA/dpa