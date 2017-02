2017-02-24 18:57:00.0

Bargeld Kommentar: Der Klingelbeutel muss weiter klingeln

In der EU-Kommission gibt es Pläne, eine Obergrenze für Zahlungen mit Scheinen und Münzen einzuführen. Dabei ist doch eigentlich nur Bares Wahres.

Schweden ist ohne Zweifel ein großartiges, weltoffenes Land. Die Skandinavier haben uns Knäckebrot, Köttbullar, Ikea samt Inbusschlüssel, unverwüstliche Saab- und Volvo-Autos, den langhaarigen Stirnband-Tenniskünstler Björn Borg, selbst die Band Abba geschenkt. Ja, sie machten Deutschlands Silvia Sommerlath zur Königin.

Schweden haben sich gegen Geldscheine und Münzen verschworen

Die Dankesliste ließe sich fortsetzen, wenn Schweden nicht in einer für uns überlebensnotwendigen Frage der Bargeld-Welt ein Waterloo bereiten würde, um es mit einem Abba-Hit zu sagen. Denn die Bewohner des Landes und mit ihnen Anbieter digitalen Zahlens haben sich gegen Geldscheine und Münzen verschworen. Schweden wird uns deshalb von Brüsseler Eiferern als Vorbild für das Zurückdrängen des Bargelds angepriesen. Was hat das bitte noch mit skandinavischer Liberalität zu tun?

US-Präsident Trump wird den neuen Schweden-Skandal bald aufspüren und ver-twittern. Denn in Kirchen des Landes gibt es Kollektomaten, High-Tech-Opferstöcke, in die Kreditkarten gesteckt statt Münzen geworfen werden. Was für eine Steilvorlage für Bayerns besten Bargeldfighter Söder. Wir schlagen ihm folgende Forderung vor: „Klingelbeutel müssen weiter klingeln, weil Bargeld lacht und nur Bares Wahres ist, ja Geld rund ist und rollen muss.“ In das CSU-Grundsatzprogramm gehört der Satz: „EC-Karten kann man nicht wie Sparschweine schlachten.“

Am Ende müsste Söder Adenauer zitieren und so rot-grüne Stockholmer Bargeld-Feinde wissen lassen: „Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“