2017-02-08 08:51:00.0

Bier Mehr Konkurrenz und weniger Konsum: Bayerns Brauer unter Druck

Bayerns Brauer stehen unter Druck: Die Konkurrenz aus dem In- und Ausland kopiert bayerische Spezialitäten, so dass der Absatz sinkt. Von Andreas Schopf

Lädt der Bayerische Brauerbund zum Jahresgespräch ein, könnte es sich ebenso gut um eine PR-Veranstaltung für bayerisches Kulturgut handeln. Präsident Georg Schneider steht im dunkelbraunen Janker vor einer historischen Karte des Freistaates, neben ihm eine junge Frau mit Dirndl und geflochtenem Haar, durch die blau karierten Fenster fällt nur wenig Licht auf die beiden. „Das Bier gehört zu Bayern wie der Apfel zum Apfelbaum“, sagt Schneider bedeutungsschwer.

Doch die weiß-blaue Gerstensaftidylle ist in Gefahr. Nachahmer außerhalb des Freistaates machen den heimischen Brauern zunehmend zu schaffen. Nationale und internationale Konkurrenten produzieren typisch bayerische Sorten wie Weißbier, Helles, Keller- oder Landbier mittlerweile oft selbst. „Sie wollen eine bayerische Herkunft ihrer Produkte vortäuschen und vom exzellenten Ruf unserer Biere profitieren“, kritisiert Schneider, der die niederbayerische Brauerei Schneider Weisse leitet.

ANZEIGE

Absatz ist um 1,1 Prozent zurückgegangen

Er ist sich sicher: Der Druck durch Nachahmer ist mitverantwortlich für sinkende Verkaufszahlen der bayerischen Bierproduzenten. Um rund 1,1 Prozent ist der Absatz 2016 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Oder anders ausgedrückt: 23,5 statt zuvor knapp 23,8 Millionen Hektoliter Bier. Auffällig: Das Minus resultiert ausschließlich aus dem Inland. Der Binnenabsatz verzeichnet für 2016 einen Rückgang von 2,9 Prozent. Das liegt nicht nur an den außerbayerischen Herstellern. Der Pro-Kopf-Bierkonsum sinkt in Deutschland seit Jahrzehnten. Knapp 106 Liter jährlich trinkt jeder Bundesbürger im Schnitt. Zum Vergleich: Mitte der 70er Jahre waren es noch über 150 Liter. Dazu kommt eine schrumpfende Bevölkerung. „In den kommenden 20 Jahren verlieren wir in der Gruppe der 20- bis 60-Jährigen zehn Millionen Konsumenten“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, Lothar Ebbertz. Einwanderer würden die Statistik kaum verbessern. „Sie haben in der Regel eine geringere Affinität zu Bier als Einheimische.“

Das Bier-ABC 1 von 27 vorherige Seite nächste Seite

Von A wie Anzapfen bis Z wie Zoigl - zu den 26 Buchstaben des deutschen Alphabets fallen einem jede Menge Begriffe ein, die mit Bier zu tun haben. Hier ein Bier ABC, bei dem sogar die seltenen Buchstaben X und Y vorkommen

Von A wie Anzapfen bis Z wie Zoigl - zu den 26 Buchstaben des deutschen Alphabets fallen einem jede Menge Begriffe ein, die mit Bier zu tun haben. Hier ein Bier ABC, bei dem sogar die seltenen Buchstaben X und Y vorkommen

A wie Anzapfen oder auch Anstechen des Fasses

A wie Anzapfen oder auch Anstechen des Fasses

B wie Brezn, die gerne zum Bier gegessen wird

B wie Brezn, die gerne zum Bier gegessen wird

C wie Craftbier, eine kreative Bierspezialität

C wie Craftbier, eine kreative Bierspezialität

D wie Darren, das Trocknen des Malzes

D wie Darren, das Trocknen des Malzes

E wie Einschenken, wobei der Biertrinker Wert darauflegt, dass das Glas gut gefüllt ist

E wie Einschenken, wobei der Biertrinker Wert darauflegt, dass das Glas gut gefüllt ist

F wie Freibier, das beste Bier überhaupt

F wie Freibier, das beste Bier überhaupt

G wie Gerstenmalz, das für die meisten Biersorten verwendet wird

G wie Gerstenmalz, das für die meisten Biersorten verwendet wird

H wie Hopfen, der dem Bier sein leicht bitteres Aroma gibt

H wie Hopfen, der dem Bier sein leicht bitteres Aroma gibt

I wie Inhaltsstoffe, etwa Vitamine und Mineralien

I wie Inhaltsstoffe, etwa Vitamine und Mineralien

J wie Jungbier, das erst reifen muss, bis es ausgeschenkt werden kann

J wie Jungbier, das erst reifen muss, bis es ausgeschenkt werden kann

K wie Kalorien, die leider auch im Bier enthalten sind

K wie Kalorien, die leider auch im Bier enthalten sind

L wie Lupulin, wie der Bitterstoff im Hopfen heißt

L wie Lupulin, wie der Bitterstoff im Hopfen heißt

M wie Malz, einer der drei Grundstoffe für das Bierbrauen nach dem Reinheitsgebot

M wie Malz, einer der drei Grundstoffe für das Bierbrauen nach dem Reinheitsgebot

N wie Nationalgetränk, als das viele Bayern das Bier sehen

N wie Nationalgetränk, als das viele Bayern das Bier sehen

O wie Oktoberfest, auf dem jedes Jahr über sieben Millionen Liter Bier getrunken werden

O wie Oktoberfest, auf dem jedes Jahr über sieben Millionen Liter Bier getrunken werden

P wie Prost, was sich Biertrinker beim Antrinken gerne zurufen

P wie Prost, was sich Biertrinker beim Antrinken gerne zurufen

Q wie Quellwasser, das entscheidend für die Qualität des Bieres ist

Q wie Quellwasser, das entscheidend für die Qualität des Bieres ist

R wie Rausch, die Folge nach zu viel Bierkonsum

R wie Rausch, die Folge nach zu viel Bierkonsum

S wie Seidla, wie der Franke das Bierglas mit einem halben Liter Inhalt nennt

S wie Seidla, wie der Franke das Bierglas mit einem halben Liter Inhalt nennt

T wie Trebern, die nach den Auskochen des Malzes übrigbleiben und ein begehrtes Viehfutter sind

T wie Trebern, die nach den Auskochen des Malzes übrigbleiben und ein begehrtes Viehfutter sind

U wie Untergärig, was bedeutet, dass die Hefe nach der Umwandlung organischer Stoffe auf den Boden des Gärbottichs sinkt

U wie Untergärig, was bedeutet, dass die Hefe nach der Umwandlung organischer Stoffe auf den Boden des Gärbottichs sinkt

V wie Verkosten, was neben dem Weinkenner immer öfter auch der Biertrinker tut

V wie Verkosten, was neben dem Weinkenner immer öfter auch der Biertrinker tut

W wie Wechsel, wie der Zapfhahn im Bierfass in der Fachsprache heißt

W wie Wechsel, wie der Zapfhahn im Bierfass in der Fachsprache heißt

X wie Xanthohumol, ein Inhaltsstoff im Hopfen, der Alzheimer oder Parkinson vorbeugen soll

X wie Xanthohumol, ein Inhaltsstoff im Hopfen, der Alzheimer oder Parkinson vorbeugen soll

Y wie Yakima, das nach der Hallertau zweitgrößte Hopfenanbaugebiet der Welt im US Bundesstaat Washington

Y wie Yakima, das nach der Hallertau zweitgrößte Hopfenanbaugebiet der Welt im US Bundesstaat Washington

Z wie Zoigl, ein Bier, das vor allem in der nördlichen Oberpfalz von Privatleuten gemeinschaftlich für den Hausgebrauch gebraut wird

Bayerisches Bier im Ausland beliebt

Doch es gibt Lichtblicke. Bayerisches Bier ist im Ausland gefragt wie nie. 5,2 Millionen Hektoliter Export bedeuten einen neuen Rekord – laut Brauerbund der siebte in Folge. Verantwortlich dafür ist vor allem China. Die Lieferungen in die Volksrepublik haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdreißigfacht. Mit über 600000 Hektolitern steht China mittlerweile auf Platz zwei der Exportliste, übertroffen nur noch vom Spitzenreiter Italien. Es folgen Belgien, Schweiz und die USA. „Wir wissen nicht, was die Abschottungspolitik der USA für unsere Bierexporte bedeutet“, gibt Präsident Schneider zu bedenken.

Auch so gibt es in der Branche neue Entwicklungen. Etwa die zu alkoholfreiem Bier. Dessen Absatz nimmt kontinuierlich zu, im vergangenen Jahr bayernweit um 4,5 Prozent. Der Trend geht außerdem zu neuen, unkonventionellen Rezepturen. Stichwort: Craftbeer, also handwerklich gebrautes Bier.

Besonders ausgefallene Kreationen, wie beispielsweise mit Früchten oder Kräutern, lässt das Bayerische Reinheitsgebot gar nicht zu. Dabei soll es bleiben. Man dürfe sich wegen „einigen wenigen Hektolitern“ der außergewöhnlichen Biersorten nicht das Fundament des bayerischen Bieres „kaputtschießen lassen“, betont Schneider: „Wir müssen authentisch bleiben.“ Heißt auch: die Wahrung der bayerischen Kultur. Mit Janker, Dirndl und original bayerischem Bier.