So will die Deutsche Bank ihr Image aufpolieren

JÜRGEN FITSCHEN (67) - Eigentlich sollte der gebürtige Niedersache aus dem Dörfchen Harsefeld-Hollenbeck bei Stade den väterlichen Bauernhof übernehmen. Stattdessen beackert er einen Weltkonzern. 1987 kam Fitschen zur Deutschen Bank, 2001 rückte der Manager dort zum ersten Mal in den Vorstand auf. Im Juni 2012 wurde er Co-Chef - an der Seite des Investmentbankers Anshu Jain. Jain wurde nach glücklosen Jahren inzwischen abgelöst, Fitschen behält seinen Job noch bis zur Hauptversammlung in diesem Mai. Kurz nach seinem Antritt an der Konzernspitze hatte Fitschen dem von Skandalen geschüttelten Frankfurter Finanzriesen einen «Kulturwandel» verordnet - doch der langjährige Firmenkundenchef der Deutschen Bank musste einsehen, dass die Altlasten größer sind als erwartet.



JOSEF ACKERMANN (68) - Fitschens Vorgänger hat Erfahrung mit spektakulären Gerichtsverfahren: Der Mannesmann-Prozess zwang den Schweizer von Januar 2004 an, sein Büro zeitweise mit der Anklagebank zu tauschen. Erst nach fast drei Jahren stellte das Düsseldorfer Landgericht den Prozess um Untreue bei der Zahlung üppiger Prämien im Zusammenhang mit der Mannesmann-Übernahme durch den Mobilfunkriesen Vodafone gegen Geldauflagen ein. Zu Beginn des Prozesses entstand ein legendäres Foto: Ackermann reckte zwei Finger seiner rechten Hand zum Victory-Zeichen empor. Das Siegeszeichen des Bankers wurde als Symbol für Arroganz interpretiert. Ob Millionengehalt oder deutliche Kritik an der Finanzlage Griechenlands - der Manager eckte häufig an. In der Finanzkrise räumte der erste Ausländer auf dem Chefsessel der Deutschen Bank (2002-2012) Fehler seiner Branche ein. Die Bank besenrein an seine Nachfolger zu übergeben, gelang Ackermann nicht.



ROLF BREUER (78) - Es waren nur wenige Sätze, die der damalige Chef der Deutschen Bank Anfang 2002 in ein Reportermikrofon sprach. Breuer zweifelte in dem kurzen Gespräch mit Bloomberg TV, das am 4. Februar 2002 veröffentlicht wurde, die Kreditwürdigkeit Leo Kirchs an. Dessen Medienkonzern ging wenig später unter. Zeitlebens machte Kirch dafür Breuer und die Deutsche Bank verantwortlich. Fast in Vergessenheit geriet über die Dauerfehde, dass Breuer für den Aufstieg der Deutschen Bank unter die großen Geldhäuser der Welt steht. Nachdem er 1997 das Ruder übernommen hatte, baute er gegen Widerstände das Investmentbanking aus. Von 2002 bis 2006 war Breuer Aufsichtsratschef der Bank. Freiwillig ging er nicht - Schuld war auch die Causa Kirch.



CLEMENS BÖRSIG (67) - Schon mit sechs Jahren bekam Börsig sein erstes Wertpapier: Eine Schiffspfandobligation mit einem Acht-Prozent-Kupon, erworben für 100 D-Mark bei der Volksbank seiner badischen Heimatstadt Achern. Später wachte er als Finanzvorstand (2001 bis 2006) und Aufsichtsratschef (Mai 2006 bis Mai 2012) über das Zahlenwerk der größten deutschen Bank. Dort bekam Börsig viel Gegenwind: Ein Banker, so fanden Kritiker, sei aus dem Quereinsteiger nie geworden. 1999, nach 22 Berufsjahren in der Industrie (Mannesmann, Bosch, RWE), kam er zur Deutschen Bank. Bei der Regelung der Ackermann-Nachfolge holperte es: Im ersten Anlauf 2009 fand Börsig als Aufsichtsratschef keinen Kandidaten - und schlug sich kurzerhand selbst vor. Der Aufsichtsrat verlängerte aber lieber Ackermanns Vertrag. Mit Ackermanns Abtritt Ende Mai 2012 machte auch Börsig den Weg frei für einen Neuanfang.