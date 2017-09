2017-09-25 19:59:00.0

Grippewelle 2018 Bayerns Gesundheitministerin ruft zur Grippe-Impfung auf

Die Grippewelle 2018 steht kurz bevor. Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat die Menschen deshalb dazu aufgerufen, rechtzeitig an eine Grippe-Impfung zu denken.

Die Grippewelle 2018 in Deutschland wird wohl wieder viele tausend Menschen mit den üblichen Symptomen aufs Krankenbett verbannen.



Experten raten dazu, sich im Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. Idealerweise im Oktober, spätestens aber im November sollte man zum Arzt gehen. Der Impfstoff der Grippeimpfung brauche mindestens acht Tage, bis er im Körper einen Schutz aufbaut.



In der zurückliegenden Grippe-Saison waren über 110.000 Menschen offiziell an der Influenza erkrankt. Mehr als 660 Menschen starben.

24. September: Grippe-Saison steht bevor - Ministerin ruft zum Impfen auf

Vor dem Start der Grippe-Saison Anfang Oktober hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml zum Impfen aufgerufen. "Insbesondere chronisch kranke Menschen und über 60-Jährige sollten sich bereits im Herbst vor der Grippe schützen", sagte die CSU-Politikerin in München. Unverzichtbar sei die Impfung auch für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch Schwangeren wird die Impfung empfohlen.

Die Zahl der Grippe-Fälle kann je nach Saison stark schwanken. 2016/2017 waren in Bayern mit 18 328 gemeldeten Erkrankungsfällen relativ hohe Zahlen verzeichnet worden. In der Saison 2015/2016 waren es nur 7425 Fälle, 2014/2015 hingegen 16 844. Die Impfung muss jedes Jahr aufgefrischt werden, weil der Impfstoff für jede Saison neu zusammengesetzt wird, um den aktuellen Grippe-Viren zu begegnen. Die Kosten werden von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Huml betonte: "Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich, sondern auch andere Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit einer Grippe-Impfung nutzen."

23. September: 16,6 Millionen Dosen für Influenza-Impfung 2017 freigegeben

Der Influenza-Impfstoff für die Saison 2017/2018 setzt sich gemäß der Empfehlungen der WHO und des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) aus den Antigenen weltweit zirkulierender Varianten folgender Viren zusammen:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09- ähnlicher Stamm

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)- ähnlicher Stamm

B/Brisbane/60/2008- ähnlicher Stamm

Zur Erklärung: A und B bezeichnen die Virustypen, der Ortsname bezieht sich laut Paul Ehrlich-Institut auf den Ort der Virus-Isolierung; die erste Ziffer gibt die Nummer des jeweils isolierten Stamms an, die zweite bezieht sich auf das Isolierungsjahr. Mit H und N werden die beiden wichtigsten Proteine der Virushülle Hämagglutinin und Neuraminidase abgekürzt, die Ziffer dahinter bezeichnet den aktuellen Hämagglutinin- bzw. Neuraminidase-Subtyp.

Zum Stichtag 8. September 2017 waren laut Paul-Ehrlich-Institut rund 16,6 Millionen Dosen für die Influenza Impfung - also die Grippeschutz-Impfung -2017 freigegeben.

19. September 2017: Grippewelle 2018 wird für Januar erwartet

Die jährliche Grippewelle hat in den vergangenen Jahren meist im Januar begonnen und drei bis vier Monate gedauert. Das berichtet das Robert Koch Insitut. ­­Warum die Influenza-Welle bei uns jeweils im Winter auftritt, ­­könnte demnach verschiedene Ursachen haben. So seien Influenza­viren bei niedrigen Tempe­ra­turen und in trockener Luft stabiler. Außerdem wird vermutet, dass die Schleimhaut der oberen Atem­wege bei trockener Luft anfälliger für eine Infektion ist und das Immun­system im Winter weniger schlagkräftig ist als im Sommer, so das RKI.

Grippe oder Influenza ist mehr als eine ganz normale Erkältung.

Eine normale Erkältung - oder eben grippaler Infekt - äußert sich durch Husten, Schnupfen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und leichtem Fieber.

Gewöhnlich ist eine Erkältung nach etwa einer Woche wieder verschwunden.

Von einer echten Grippe spricht man dann, wenn die Erkrankung durch das Influenza-Virus ausgelöst wurde.

Übertragen wird das Grippevirus von Mensch zu Mensch über Tröpfcheninfektion.

Typisch für eine Influenza ist - im Vergleich zu einer gewöhnlichen Erkältung zum Beispiel - der plötzliche Beginn mit schwerem Krankheitsgefühl und hohem Fieber.

Grippewellen kursieren in der Regel acht bis zehn Wochen lang.

In Deutschland sterben jährlich mehrere Tausend Menschen an Influenza.

Im Winter sind Grippeviren noch aggressiver als sonst: "Influenzaviren sind besonders stabil, wenn es kalt und trocken ist", sagt Glasmacher.

Gegen die echte Influenza kann man sich impfen lassen. Weil sich die Viren ändern, muss man den Impfschutz aber jedes Jahr erneuern

Antibiotika helfen übrigens nicht gegen eine Grippe. Denn sie können nur Bakterien bekämpfen, nicht aber Viren.

Ein weiterer Faktor könnte auch sein, dass sich im Winter viele Menschen zusammen mit anderen Menschen in weniger belüfteten Räumen aufhalten.

Die jährliche Grippe­welle in Europa beginnt oft in den südwestlichen Ländern Europas und setzt sich dann über Mitteleuropa nach Osteuropa fort. "In den sehr seltenen Fällen einer Influenza-Pandemie durch ein völlig neues Virus kann eine Grippe­welle auch außerhalb des Winters kommen", so das RKI weiter. AZ