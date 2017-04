2017-04-29 19:52:18.0

Gefährliche Keime Frankfurt: Zwei Menschen an multiresistenten Keimen gestorben?

Im Universitätsklinikum Frankfurt sind vielleicht zwei Patienten an multiresistenten Bakterien gestorben. Es ist unklar, ob eher ihre Krankheit die Todesursache war.

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat bei zwei in dem Krankenhaus gestorbenen Patienten potenziell gefährliche Keime entdeckt. Bei dem Mann und der Frau seien multiresistente Bakterien vom Typ Klebsiella pneumomiae festgestellt worden. Das bestätigte der Ärztliche Direktor der Klinik, Jürgen Graf, am Samstag auf Anfrage. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Fälle berichtet.

Krankheit oder Keime Schuld am Tod der Patienten?

Beide Patienten seien schwer krank gewesen, hieß es vom Klinikum. Ob sie aufgrund ihrer Krankheiten oder wegen der Keime gestorben seien, sei nicht geklärt. In einer Mitteilung heißt es: «Es kann mit höchster Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass beide Patienten aufgrund ihrer schweren Grunderkrankung verstarben und nicht wegen des nachgewiesenen Erregers.»

Wie die Klinik auf ihrer Website mitteilte, wurde die betroffene Intensivstation desinfiziert. «Alle Patienten der Station wurden verlegt, isoliert betreut und untersucht», hieß es dort. «Der betroffene Stationsbereich wurde mehrfach intensiv desinfiziert und bleibt derzeit für weitere rein vorsorgliche Reinigungsmaßnahmen geschlossen.»

Multiresistente Keime

Klebsiella pneumomiae kommt unter anderem im Darm vor und ist für gesunde Menschen ungefährlich. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie jedoch lebensbedrohlich sein. In der Europäischen Union sterben jährlich etwa 25.000 Menschen an den Folgen einer von resistenten Bakterien ausgelösten Infektion. In einem Bericht der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) wurde zudem deutlich, dass die Widerstandsfähigkeit der Bakterien regional variiert. Im Norden und Westen Europas ist sie geringer als im Süden und Osten. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) fordert deshalb einen „zurückhaltenden“ Einsatz von Antibiotika, um die weitere Ausbreitung multiresistenter Keime zu verhindern. AZ/dpa