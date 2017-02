2017-02-28 08:51:08.0

Frühlingsanfang 2017 Für die Meteorologen wird es jetzt schon Frühling

Auch wenn es draußen nicht so aussieht: Es wird Frühling. Denn immer am 1. März ist für die Wetter-Experten meteorologischer Frühlingsanfang.

Hurra, es wird Frühling! Zumindest für die Meteorologen. Denn für sie ist der 1. März meteorologischer Frühlingsanfang. Nicht zu verwechseln ist das mit dem astronomischen Frühlingsbeginn, der dieses Jahr auf den 20. März fällt.

So richtig Frühlingsgefühle dürften bei dem Wetter allerdings nicht aufkommen. Es ist weiter bedeckt und regnerisch. Immerhin: Die Temperaturen liegen bei milden acht Grad. Das passt auch ins Bild. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, war nämlich schon der Februar insgesamt deutlich zu warm mit nahezu ausgeglichenem Niederschlag und Sonnenschein. "Mit 3,0 Grad Celsius lag der Februar in Deutschland um 2,6 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode 1961 - 1990", so die Experten.

Etwas zu warm für die Jahreszeit war es vor allem in Bayern. Sturmtief „Thomas“ über der Nordsee hatte am 23. Februar in breitem Strom Warmluft gebracht und ließ das Quecksilber in Bayern auf frühlingshafte Werte emporschnellen. Rosenheim und Simbach am Inn meldeten dabei mit jeweils 21,5 Grad die deutschlandweit höchste Temperatur des Monats.

In Bayern lag auch die Station mit der bundesweit größten Niederschlags-Tagessumme im Februar: In Ruhpolding-Seehaus fielen am 21. 67,0 Liter pro Quadratmeter. Und zugleich war der Freistaat das Bundesland mit dem meisten Sonnenschein in diesem Monat - mehr als 90 Stunden.

Und nun also ist bald Frühlingsbeginn für die Meteorologen. Sie teilen die Jahreszeiten immer in drei Monate ein, den Frühling etwa in März, April und Mai. Für ein solches Vorgehen sprechen vor allem statistische Gründe: Daten - etwa zum Klima - lassen sich besser vergleichen, wenn der Beginn der Jahreszeiten jeweils auf den Ersten eines Monats fällt.

Astronomischer Frühlingsanfang 2017 definiert sich über Sonnenstand

Neben dem meteorologischen Frühlingsanfang gibt es den astronomischen (kalendarischen), der über den Sonnenstand definiert ist. Die Sonne steht in diesem Jahr am 20. März senkrecht über dem Äquator. Weil Tag und Nacht gleich lang sind, spricht man zum kalendarischen oder astronomischen Frühlingsanfang auch von der Tagundnachtgleiche.

Der phänologische Frühling beginnt an keinem festen Datum. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Und da genügt schon der Blick auf die ersten Schneeglöckchen, um zu sehen: Ein bisschen Frühlingsanfang ist ja doch schon draußen... (AZ)