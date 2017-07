2017-07-18 20:27:00.0

Gesundheit Gute Ehe, dicker Mann?

Eine neue Studie will den wissenschaftlichen Beweis liefern, wie Heirat die Herren verändert. Ein verheirateter Mann bringt demnach mehr als ein Single auf die Waage. Von Daniela Hungbaur

Ach, was sind schon 1,4 Kilo? 1,4 Kilo mehr auf den Rippen für gefühlt kiloweise mehr Glück? Na ja, in Zeiten gefährlich steigenden Übergewichts ist Vorsicht geboten mit solchen Überlegungen. Daher zu den Fakten: Eine neue Studie will nun wissenschaftlich belegen können, was viele andere Untersuchungen wie etwa eine vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung auch schon ergaben: Die Ehe macht dick. Zumindest etwas dicker. Und vor allem die Herren. In der neuen Studie der britischen Forscherin Joanna Syrda sind es im Schnitt 1,4 Kilo, die ein verheirateter Mann mehr als ein gleichaltriger Single auf die Waage bringt.

Wenn ein Kind da ist, legen Männer zu

Die Gründe für den höheren Body-Mass-Index, kurz BMI, liegen auf der Hand: Gemeinsam schmeckt es vielen besser. Und so verweist Syrda als Ursache auf regelmäßigere und oft reichhaltigere gemeinsame Mahlzeiten. Der sogenannten Heiratsmarkt-Theorie zufolge lässt in der Ehe aber auch der Ansporn nach, durch körperliche Aktivität auf ein attraktives Aussehen zu achten.

ANZEIGE

Problematisch fürs Gewicht seien auch Vaterfreuden: Nicht während der Schwangerschaft, aber in den vier Jahren nach der Geburt des Kindes würden Männer oft zulegen. Eine Ursache könnte demnach auch im vorübergehend sinkenden Testosteronspiegel zu Beginn der Vaterschaft liegen, der eine Zunahme des Gewichts begünstige. Oder Eltern haben weniger Zeit für Sport. Übrigens: Syrda will auch herausgefunden haben, dass kurz vor oder nach einer Scheidung die entgegengesetzte Wirkung eintritt: Mann nimmt wieder ab.

Die Ehe hat Studien zufolge noch mehr Folgen

Doch Körpergewicht ist nicht alles im Leben. So soll an dieser Stelle noch an andere, zwar ältere, aber doch sehr positive Forschungsergebnisse erinnert werden: Die Ehe gilt nämlich als lebensverlängernd. So haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Patienten mit Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Partnerschaften eine höhere Überlebensrate haben. Darüber hinaus profitierten Männer besonders in gesundheitlicher Hinsicht: Da sie oft Vorsorgemuffel seien, schadet es nicht, dass sie zur Not von einer fürsorglichen Ehefrau zum Arztbesuch gedrängt werden. Wenn sich so zum Glück noch die Gesundheit gesellt, sollte das gute Kilo mehr doch wirklich nicht mehr ins Gewicht fallen.