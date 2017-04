2017-04-30 21:06:00.0

Uni-Klinik Frankfurt Lebensgefährliche Keime in Intensivstation gefunden - gesperrt

In der Uniklinik Frankfurt wurden fünf Proben mit dem Keim Klebsiella pneumoniae gefunden. Drei Menschen sind bereits tot, ob der Keim der Grund war, ist nicht geklärt.

Im Universitätsklinikum Frankfurt sind multiresistente und potenziell lebensbedrohliche Keime gefunden worden. Die Uni-Klinik hat deshalb entschiedenTeile seiner Intensivstation zu sperren. Wie das Klinikum am Wochenende mitteilte, handelt es sich um den Erreger Klebsiella pneumoniae. Insgesamt habe man dem Städtischen Gesundheitsamt fünf positive Patientenproben angezeigt. Drei Patienten seien mittlerweile tot. Laut dem Krankenhaus sei jedoch «mit höchster Wahrscheinlichkeit» die schwere Grunderkrankung und nicht der nachgewiesene Erreger Schuld am Tod der Patienten.

Multiresistente Keime: Teile der Intensivstation in Frankfurt gesperrt

Bei zwei weiteren Menschen sei eine Besiedlung mit dem Keim nachgewiesen, sie seien daran aber nicht erkrankt. Wie das Uniklinikum erklärte, wurden nach dem Fund alle Patienten, die sich auf der betroffenen Station befanden, verlegt, isoliert betreut und untersucht. Planbare Operationen seien verschoben, die Station grundlegend und mehrstufig desinfiziert worden. Für Patienten und Besucher des Uniklinikums bestehe keine Gefahr.

ANZEIGE

Keime in der Intensivstation: Für wen sind sie gefährlich?

Klebsiella pneumomiae kommt unter anderem im Darm vor und ist für gesunde Menschen ungefährlich. Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können sie jedoch lebensbedrohlich sein. In der Europäischen Union sterben jährlich etwa 25.000 Menschen an den Folgen einer von resistenten Bakterien ausgelösten Infektion. In einem Bericht der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) wurde zudem deutlich, dass die Widerstandsfähigkeit der Bakterien regional variiert. Im Norden und Westen Europas ist sie geringer als im Süden und Osten. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) fordert deshalb einen „zurückhaltenden“ Einsatz von Antibiotika, um die weitere Ausbreitung multiresistenter Keime zu verhindern. AZ/dpa

Lesen Sie auch:

Interview: Kampf gegen multiresistente Keime

Wenn gefährliche Keime im Darm lauern