2017-07-19 05:33:00.0

Initiative 1223 Menschen unterschreiben für Rudi Fuchs

Affinger Online-Petition stößt auf beachtliche Resonanz. Wird das dem früheren Bürgermeister helfen? Von Carmen Jung

von Carmen Jung

Affing/München Der ehemalige Affinger Bürgermeister hat viele Unterstützer. Exakt 1223 Menschen fordern „Mehr Fairness und Gerechtigkeit für Rudi Fuchs“. Sie haben die gleichlautende Online-Petition unterschrieben. Am Montag ist sie ausgelaufen. Nun stellt sich die Frage, wie es weiter geht.

ANZEIGE

Initiatorin Marion Götz-Schmiderer reagierte gestern „total begeistert“ auf die Bilanz. „Es war ein richtiger Selbstläufer“, sagte die Affingerin, die etwa 20 Mitstreiter um sich weiß. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts München vom März, Rudi Fuchs die gesamte Pension abzuerkennen, hatte sich die Welle der Solidarität für den Ex-Bürgermeister entwickelt. Das Urteil und etliche Reaktionen darauf seien ihr einfach zu weit gegangen. Sie habe Fuchs nicht im Regen stehen lassen wolllen, so Götz-Schmiderer, die deshalb mit Rita Widmann auf T-Shirts Flagge zeigte. Der Aktion schlossen sich insgesamt 40 Menschen an, die zum Teil bis heute Shirts mit „Mehr Fairness für Rudi Fuchs“-Aufdrucken tragen. Dann schoben die Initiatorinnen Mitte April eine Online-Petition hinterher. Sie schlug ein. Schon einen guten Monat später gab es 1000 Unterschriften unter dem Anliegen, in dem die Entscheidung des Gerichts als „nicht nachvollziehbar“ und „unverhältnismäßig“ bezeichnet wird. Schließlich habe sich Fuchs weder persönlich bereichert, noch sei der Gemeinde Affing ein Schaden entstanden, lautet die Argumentation.

Bekanntlich hatte Fuchs, wie in Affing üblich, Firmen Gewerbesteuern gestundet, ohne Zinsen zu verlangen. Im August 2014 akzeptierte er einen Strafbefehl des Amtsgerichts Aichach wegen Untreue und Beleidigung über eine elfmonatige Bewährungsstrafe und 15000 Euro Geldbuße. Seit August 2015 ist Fuchs im vorzeitigen Ruhestand. Er hat, wie berichtet, Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts eingelegt. Ein Verhandlungstermin beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof steht noch nicht fest.

Nun wird der Fall Fuchs ein Thema im Landtag. Götz-Schmiderer will die Online-Petition Ende nächster Woche einreichen. Nach Auskunft der dortigen Pressestelle wird sie auf jeden Fall behandelt. Als erstes muss ein Berichterstatter festgelegt werden, dann gibt die Staatsregierung eine Stellungnahme ab, bevor die Petition auf die Tagesordnung gesetzt werden kann. Aussicht auf Erfolg wird der Petition indes kaum eingeräumt. In Deutschland gilt die Gewaltenteilung. Die Politik kann sich also nicht einfach über ein Justizurteil hinwegsetzen.

Der Initiatorin ist klar, dass die Petition deshalb ein „stumpfes Schwert“ ist. Doch man wolle es einfach probieren und „das Bestmögliche rausholen“. Womöglich mache die Aktion auch Eindruck bei Gericht, hofft Götz-Schmiderer. Einen Erfolg hat die Initiative aus ihrer Sicht bereits gelandet. Rudi Fuchs hat sich gemeldet, habe seinen Dank an alle ausrichten lassen und „war sehr bewegt.“ Das sei „das Wichtigste überhaupt“ gewesen, findet Götz-Schmiderer. Sie habe zeigen wollen, dass „wir als Gemeinde eine Gemeinschaft sind“.

Ein Termin für die Behandlung der Petition ist derzeit noch nicht absehbar. »Kommentar