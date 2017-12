2017-12-05 19:32:00.0

Affing 19-Jährige landet mit Auto im Graben

Schneeglatte Fahrbahn ist die Ursache eines Unfalls zwischen Frechholzhausen und Derching

Eine 19-Jährige hat auf einer schneeglatten Fahrbahn einen Unfall mit ihrem Auto gebaut. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Schülerin am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Frechholzhausen in Richtung Derching. Im Waldstück geriet sie mit ihrem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswachen ins Krankenhaus Aichach gefahren werden. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (AN)