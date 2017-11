2017-11-22 20:01:00.0

Polizei 43-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Weil er an Steuer mit dem Handy telefoniert, wird die Polizei in Dasing auf ihn aufmerksam

Als ein 43-jähriger Mann während der Autofahrt mit dem Handy telefonierte, wurde er am vergangenen Montagnachmittag in Dasing von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Ihn und die Halterin des Autos erwarten nun nach Angaben der Polizei eine Anzeige. (AN)