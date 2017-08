2017-08-03 05:37:00.0

Veranstaltung Aichach feiert am Wochenende sein Stadtfest

Etwa 60 Vereine und Gastronomen verwandeln Innenstadt in Flaniermeile. Am Schlossplatz sorgt die Disco M-Eins für Musik. Am Sonntag kommt die Gruppe Fünferl. Von Claudia Bammer

Zur Feiermeile wird die Aichacher Innenstadt am Wochenende. Beim Stadtfest am Samstag, 5. August, bewirten rund 60 Vereine und Gastronomen aus Aichach und Umgebung die Besucher. Los geht’s um 17 Uhr, Ende ist um 2 Uhr. Tradition hat schon der Stadtfestausklang am Sonntag, 6. August, ab 10 Uhr mit Kabarett am Oberen Stadtplatz.

Die ganze Innenstadt verwandelt sich am Samstagabend in einen großen Biergarten. Auf vier Bühnen ist Live-Musik kommen das Mauerbacher Podium des Canada in der Bauerntanzgasse und die Boandlbräu-Bühne am Oberen Tor. In der Steubstraße, in der Hubmannstraße und am Schlossplatz ist Open-Air-Disco angesagt.

Neues finden die Besucher diesmal am Schlossplatz und am Tandlmarkt. Das Livekonzert der IG Rock am Schlossplatz wird es nach der Auflösung des Vereins bekanntlich nicht mehr geben. Dort will nun die Diskothek M-Eins mit eigenem Bühnenprogramm und anschließender 90er-Party für Stimmung sorgen. Am Tandlmarkt neben dem Textilgeschäft Kik bauen Company Event und View Lounge eine Shisha-Lounge mit über 100 Sitzplätzen und eine überdachte Tanzfläche auf, auf der drei Discjockeys die Besucher zum Tanzen bringen wollen.

Am Tandlmarkt können Kinder ab 17 Uhr mit Luftballonkünstler, Kinderschminken, einem Wasserballbecken, einem Bungee-Trampolin und vielem mehr Spaß haben.

Dort treten außerdem verschiedene Gruppen der Tanzschule Steiger auf und zeigen Zumba, Hip-Hop, Trampolin-Stand-up und Piloxing-Knock-Out. Auch die Trommlergruppe Tam-Koba präsentiert sich dort. Sie ist außerdem auf dem gesamten Festgelände unterwegs. Die Kreisverkehrswacht kommt mit ihrem Fahrsimulator. Zum Stadtfest kommt außerdem Ballontom, der seine Künste im Ballonmodellieren zeigt.

Aichacher Nachrichten Im Rodeo-Reiten können sich Mutige auf dem Elektrischen Bullen am Stand unserer Zeitung, der Aichacher Nachrichten, am Oberen Stadtplatz versuchen. Auch Zeitungsente Paula Print hat ihren Besuch angekündigt.

Sonntag Am Sonntag gibt es nur am Oberen Stadtplatz Programm: Zu Weißwurst und Frühschoppen tritt von 10 bis 12 Uhr das Musikkabarett-Ensemble Fünferl auf der Bühne vor dem Rathaus auf. „Um a Fünferl a Durchanand“ heißt sein Programm. „Fünferl“, das sind Schauspielerin Johanna Bittenbinder, bekannt aus dem Krimi „Tatort“ und Filmen wie „Sau Nummer 4“, „Das finstere Tal“ oder „Zwei allein“, Schauspieler und Musiker Heinz Josef Braun („Tatort“, „Wer früher stirbt ist länger tot“, Bassist bei Haindling), der Musiker und Zeichner Sebi Tramontana (Gesang, Posaune, Gitarre) und der Musiker und Kulturwissenschaftler Andreas Koll (Sprache, Tuba). Livemusik gibt es am Sonntag auch am Oberen Tor beim Boandlbräu.

Sperrungen Am Freitag kann es den ganzen Tag zu vereinzelten Sperrungen im Innenstadtgebiet kommen, da WC-Wagen und Traversen aufgebaut werden. Am Samstag herrscht in der gesamten Innenstadt ab 8 Uhr Halte- und Parkverbot. Ab 9 Uhr ist die Innenstadt für den gesamten Verkehr gesperrt, zum Auf- und Abbauen erhalten die Standteilnehmer bei der Anmeldung im Info-Büro eine Einfahrtsgenehmigung für die Innenstadt. Am Sonntag ist die Innenstadt von 9 bis 18 Uhr gesperrt.

Sicherheit Das BRK ist während des Stadtfestes wieder im Rathaus stationiert, zusätzlich stehen Fahrzeuge an den Zufahrten. Die Polizei ist mit der Security vor Ort.

Parken Folgende Parkplätze stehen zur Verfügung: Grüner Parkplatz (Martinstraße); Tiefgarage am Alten Friedhof (Martinstraße/Schulstraße, bleibt die ganze Nacht geöffnet); Alter Verkehrsübungsplatz (Schulstraße); Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße); Freibadparkplatz (Franz-Beck-Straße).

Eintritt Der Eintritt für das gesamte Wochenende ist frei.