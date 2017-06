2017-06-09 09:35:00.0

Gemeinderat Amsel- und Drosselweg in Adelzhausen werden keine Tempo-30-Zone

25 Anwohner scheitern mit ihrem Anliegen im Gemeinderat. Bei der Verkehrsschau spricht sich die Polizei auch gegen eine verkehrsberuhigte Zone dort aus Von Gerlinde Drexler

Wegen des „massiven Rasens“ im Amsel- und Drosselweg hatten 25 Anwohner einen Brief an Lorenz Braun, Bürgermeister von Adelzhausen, unterschrieben. Im Rahmen der Verkehrsschau hatte die Polizei sich auch die Situation in den beiden Straßen angesehen. In der Sitzung am Mittwochabend informierte Braun den Gemeinderat über das Ergebnis.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für einen verkehrsberuhigten Bereich seien danach gegeben, würden laut Polizei aber keinen Sinn machen, so der Bürgermeister. Die Polizei bezog sich damit auch auf das Ergebnis einer mehrtägigen Geschwindigkeitsmessung der Gemeinde im Amsel- und im Drosselweg. Von den insgesamt 532 gemessenen Fahrzeugen waren lediglich vier in die Kategorie „bis 50 Stundenkilometer“ gefallen. Alle anderen waren langsamer gefahren. Der Großteil, nämlich 161 Fahrzeuge, fuhr sogar langsamer als 30 Stundenkilometer.

Eine Ausschilderung als verkehrsberuhigten Bereich hielt die Polizei für nicht sinnvoll. Sie sprach sich laut dem Bürgermeister dafür aus, dass es im Verantwortungsbereich der Eltern liege, die Kinder mit den Verkehrsregeln vertraut zu machen. Haug wies darauf hin, dass die Anwohner auch gar keinen verkehrsberuhigten Bereich, sondern eine 30er-Zone wollen. Mit Blick auf das Ergebnis der Verkehrsmessung hielt Peter Gerrer eine Diskussion darüber für unnötig. Für das Einrichten einer 30er-Zone sprach sich bei der Abstimmung lediglich Haug aus. Mit einer verkehrsberuhigten Zone konnte sich keiner der Gemeinderäte anfreunden. Alle stimmten schließlich dafür, im Amsel- und Drosselweg alles so zu lassen wie es ist.

Weitere Ergebnisse der Verkehrsschau: Der Postweg, der von Adelzhausen nach Heretshausen geht, soll ein Hinweisschild erhalten, dass hier keine Wendemöglichkeit besteht. Mit einer roten Markierung wollte die Gemeinde den Geh- und Radweg die Einmündung der Kreis- in die Staatsstraße bei Burgadelzhausen hervorheben. Die Polizei sah hier laut Braun keinen Handlungsbedarf.

Rund 8200 Euro würde ein sogenanntes Schachtrahmenhebegerät kosten, mit dem der Bauhof Kanalschächte reparieren könnte. Von den 750 Kanalschächten in der Gemeinde müssten etwa zehn Prozent, also rund 70, repariert werden, schätzte Anton Schmaus, Leiter des Bauhofes. Er plädierte für den Kauf des Gerätes. Damit könnten die Mitarbeiter zehn bis 15 Kanalschächte pro Jahr selbst reparieren. Sinnvoll sei der Kauf allerdings nur, wenn sich Adelzhausen mit anderen Gemeinden zusammentun würde, „weil wir allein es zu wenig nutzen“, so Schmaus. Georg Dollinger sprach sich gegen den Kauf des Gerätes aus. Der Bauhof habe genug andere Arbeiten, meinte er. Für sinnvoller hielt es Dollinger, wenn sich die Gemeinden beim Ausschreiben der Reparaturarbeiten zusammentun würden, um einen guten Preis zu bekommen. Dollingers Überlegung: „Das kommt günstiger als ein neues Gerät.“

Ob die anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Interesse am Kauf des Schachtrahmenhebegerätes haben, hatte Bürgermeister Braun bereits nachgefragt. Die Gemeinderäte in Dasing und Obergriesbach lehnten ab. In Eurasburg und Sielenbach steht die Entscheidung noch aus. Wenn die beiden Gemeinden mitmachen, würden auch sie grünes Licht geben, signalisierten die Gemeinderäte Braun.