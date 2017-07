2017-07-27 19:07:00.0

Polizei Arbeiter verliert Fingerglied bei Betriebsunfall in Aichach

41-Jähriger gerät bei Arbeiten an einer Bohrmaschine mit der Hand an den Bohrkopf. Zum genauen Hergang ermittelt die Polizei.

Ein 41-jähriger Arbeiter hat am Mittwochnachmittag in Aichach bei Arbeiten an einer Bohrmaschine ein Glied seines Mittelfingers verloren. Der Betriebsunfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in einem Betrieb in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Mann hatte laut Polizei aus bisher unbekannten Gründen eine Sicherheitstüre geöffnet. Danach geriet er mit seiner rechten Hand an einen sich drehenden Bohrkopf und verlor dabei das Fingerglied. Der Arbeiter wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand kann, so die Polizei, jedoch Fremdverschulden ausgeschlossen werden. (AN)