2017-04-28 20:28:00.0

Polizei Autodiebstahl in Dachau missglückt

Der Besitzer eines Audi findet am nächsten Morgen seinen Wagen aufgebrochen vor. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Hinweisen

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen versucht, in Dachau einen Audi A 6 zu stehlen. Laut Polizei stand der Wagen mit Dachauer Kennzeichen von 19 bis 6 Uhr an der Thomas-Schwarz-Straße. Obwohl der Besitzer ihn verriegelt hatte, stand die Fahrertür am nächsten Morgen offen und die Elektronik im Inneren war manipuliert. Wie die Polizei vermutet, wurde er bei seiner Tat gestört und floh. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (jasa)