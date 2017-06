2017-06-29 12:57:00.0

Adelzhausen Besuch aus Ungarn in Adelzhausen

Die Delegation aus Ungarn soll heute in Adelzhausen zum Dorffest eintreffen.

Eine Delegation aus Ungarn trifft am heutigen Donnerstag in Adelzhausen ein, um die Gemeinde-Freundschaft auszubauen. 2011 wurden die ersten Kontakte zwischen Ungarn und Bayern (Adelzhausen) geknüpft, seitdem fanden bereits einige Besuche in Ungarn und Bayern statt.

Heute reisen 45 ungarische Gäste an und werden in private Unterkünfte aufgeteilt. Der Freitag wird für eine Brauereibesichtigung in Augsburg genutzt. Anschließend können sich die Ungarn nach Belieben in der Augsburg Innenstadt umsehen. Am Abend nehmen die Besucher am Adelzhauser Dorffest, das die Landjugend Adelzhausen veranstaltet, teil.

Eine Vereinbarungsurkunde wird am Samstagabend bei einem gemeinsamen ungarischen Abend am Bürgerhaus von den Verantwortlichen unterzeichnet. Es werden mitgebrachte ungarischen Spezialitäten angeboten und die Hinweistafeln für die Gemeinde-Freundschaft Bak, Bocfölde und Sarhida (Ungarn) am Ortseingang aufgestellt.

Am frühen Sonntag wollen sich die ungarischen Gäste dann verabschieden und wieder die Heimreise antreten. (pha)