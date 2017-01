2017-01-15 17:32:00.0

Unfallflucht Betrunkener kollidiert in Affing erst mit Zaun, dann mit Baum

Fahranfänger baut am frühen Sonntagmorgen zwei Unfälle mit rund 9000 Euro Schaden und geht dann zu Fuß heim. Jetzt ist er seinen neuerworbenen Führerschein los.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am frühen Sonntagmorgen in Affing gleich zwei Unfälle verursacht. Wie die Polizei berichtet, prallte er gegen 3.15 Uhr beim Ausfahren aus der hauseigenen Garage mit seinem Auto gegen den Zaun des Nachbarn. Mit dem durch den Unfall beschädigten Auto setzte der junge Mann seine Fahrt jedoch fort und stieß nach etwa zweihundert Metern frontal gegen einen Baum. Daraufhin ließ der junge Mann sein Auto am Unfallort stehen und lief zurück nach Hause. Dort wurde er allerdings von der zwischenzeitlich informierten Polizei aufgegriffen. Der Grund für die Unfallfahrt wurde dann schnell klar, berichtet die Polizei. Der Führerscheinneuling war mit deutlich über 1,5 Promille erheblich alkoholisiert. Den neu erworbenen Führerschein musste er wieder abgeben. Der junge Mann muss sich nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt und der Unfallflucht strafrechtlich verantworten. Bei den Unfällen entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand. (bac)