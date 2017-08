2017-08-07 06:59:00.0

Tiere Blauzungenkrankheit: Landkreis lässt Impfung zu

Virus kann Rinder und Schafe betreffen. 2009 schlug Impfzwang hohe Wellen

Aichach-Friedberg Die Blauzungenkrankheit könnte nach Deutschland zurückkehren. Das Landratsamt folgt deshalb einer Empfehlung der „Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin“ und hat die Impfung gegen die Krankheit per Allgemeinverfügung genehmigt. Das teilt die Behörde mit. Anders als bei einem Ausbruch in den Jahren 2006 bis 2009 ist die Impfung freiwillig.

Die Blauzungenkrankheit ist laut dem Friedrich-Loeffler-Institut eine virusbedingte, hauptsächlich akut verlaufende Krankheit bei Schafen und Rindern. Ziegen, Neuweltkameliden wie Lamas und Alpakas sowie Wildwiederkäuer sind dafür ebenfalls empfänglich. Das Virus wird nicht direkt von Tier zu Tier übertragen, sondern über kleine, blutsaugende Mücken (Gnitzen) der Gattung Culicoides. Der Erreger der Blauzungenkrankheit ist für den Menschen nicht gefährlich, so das Institut.

ANZEIGE

Derzeit kommt die Blauzungenkrankheit laut Pressemitteilung unter anderem in Frankreich und auf dem Balkan vor. Das Friedrich-Loeffler-Institut schätzt es in seiner aktuellen Risikobewertung als „wahrscheinlich bis hoch“ ein, dass die Viren vom Serotypen 4 (BTV-4) und vom Serotyp 8 (BTV-8) nach Deutschland gelangen. Die „Ständige Impfkommission Veterinärmedizin“ empfiehlt deshalb als Minimalmaßnahme Haltern von Wiederkäuern, diese freiwillig impfen zu lassen. Rechtliche Voraussetzung dafür ist, die Impfung per Allgemeinverfügung zu genehmigen. Diese Allgemeinverfügung für den Landkreis Aichach-Friedberg hat das Landratsamt nun erlassen. Dadurch hat nun jeder Tierhalter im Landkreis Aichach-Friedberg die Möglichkeit, seine empfänglichen Tiere vorbeugend gegen die Blauzungenkrankheit schutzimpfen zu lassen. Zugelassen sind inaktivierte Impfstoffe gegen die Serotypen 4 und 8 des Erregers.

Deutschland war zuletzt in den Jahren 2006 bis 2009 von der Blauzungenkrankheit betroffen. Seit Mai 2008 galt damals ein deutschlandweiter Impfzwang für Rinder, Schafe, Ziegen. Im Wittelsbacher Land schlug das damals hohe Wellen. Im Jahr 2009 weigerten sich mehrere Landwirte, ihre Rinder impfen zu lassen, weil sie fürchteten, ihre Tiere könnten dadurch Schaden nehmen. Das Landratsamt versuchte damals erst mit Zwangsgeldern und dann Bußgeldern, die Impfung durchzusetzen. Es gab eine Großdemonstration mit zwei lebendigen Kühen vor dem Aichacher Landratsamt. Im Dezember 2009 kippte der Bundesrat den Impfzwang. Seit Januar 2010 ist die Impfung freiwillig. Seit Februar 2012 ist Deutschland laut dem Friedrich-Loeffler-Institut offiziell frei von dieser Tierseuche. (AN)

Einsichtnahme Die Allgemeinverfügung, die das Landratsamt Aichach-Friedberg erlassen hat, ist auf der Internetseite www.lra-aic-fdb.de, unter „Veterinärwesen“, abrufbar und kann während der Öffnungszeiten im Landratsamt in Aichach, Zimmer 240, eingesehen werden.