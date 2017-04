2017-04-13 14:57:00.0

Aichach-Friedberg Bürger erhalten Zugriff auf Geodaten des Landkreises

Der Landkreis stellt seine Geofachdaten online. Flurkarten oder Bebauungspläne sind schon abrufbar. Künftig soll das auch für Rad- und Wanderwege gelten.

Im Landratsamt in Aichach ist vor Kurzem das Landkreis-Geoinformationssystems (kurz: Landkreis-GIS) vorgestellt worden. Damit lassen sich laut einer Mitteilung raumbezogene Daten aus unterschiedlichsten Anwendungsgebieten erfassen, bearbeiten und darstellen – von allen. Michael Brugger, Hauptverantwortlicher für das GIS im Landratsamt, erklärte, dass neben Flurkarte, Luftbildern, topografischen Land- und digitalen Höhenlinienkarten auch Bebauungspläne, Ortsrandsatzungen oder Naturschutzgebiete angezeigt werden können.

Aktuell sind laut Mitteilung des Landratsamtes bereits 670 Bebauungspläne und Ortsrandsatzungen inklusive Rechtsplan und Festsetzungen von 13 Gemeinden des Wittelsbacher Lands in das GIS eingepflegt. Den Mitarbeitern im Landratsamt sei dadurch ein einfacher, schneller und sogar zeitgleicher Zugriff auf die Bebauungspläne möglich.

ANZEIGE

Baumkataster befindet sich im Aufbau

Als neuen Service stellt das Amt auch den Bürgern den Zugang zu Bebauungsplänen und Ortsrandsatzungen zur Verfügung. Auf der Homepage des Landratsamtes unter der Rubrik „Service-Online Dienste“ führt ein Link direkt auf die veröffentlichten Bebauungspläne und Ortsrandsatzungen. Im Aufbau befinden sich zurzeit die Darstellung der Rad- und Wanderwege im Landkreis sowie die Erstellung eines Baumkatasters.

Neben der internen Nutzung der Geodaten durch die Mitarbeiter stellt das Landratsamt auch den Gemeinden die Nutzung ihrer Geodaten als Serviceleistung zur Verfügung. Im Rahmen eines Landkreis-GIS können die Gemeinden, die noch kein eigenes Geoinformationssystem einsetzen, über das gesicherte Bayerische Behördennetz auch die Geodaten des Landkreises nutzen.

Eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit beim Thema GIS biete die Chance, Infrastrukturen und externes Know-how gemeinsam zu nutzen und dadurch Kosten zu sparen. Auch Gemeinden, die bereits ein eigenes Geoinformationssystem einsetzen, können über den Online-Dienst die Geofachdaten des Landkreises nutzen.

Als nächsten Schritt plant das Landratsamt, ein Geo-Informationsportal sowohl für Bürger als auch für Touristen des Wittelsbacher Lands aufzubauen. So sollen in einer Landkarte beispielsweise Informationen zu Freibäder, Sehenswürdigkeiten aber auch zu Pflegeeinrichtungen, Kindergärten oder Schulen dargestellt werden. (AN)

Hier geht‘s zu den Geodaten.